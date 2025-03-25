بسمة وهبه تكشف حقيقة إيقاف برنامج العرافة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:22 مساءً - نفت الإعلامية بسمة وهبة الأنباء المتداولة حول قرار إيقاف برنامجها الشهير "العرافة"، وذلك خلال منشور رسمي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

تفاصيل إيقاف العرافة

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أبرز الضيوف

أوضحتحقيقة الأمر في منشور قالت فيه: "المجلس الأعلى للاعلام ونقابة الإعلاميين لم يصدر أي قرار بوقف الاعلامية بسمة وهبة أو برنامجها"، واستكملت المنشور قائلة: "تم الاتفاق قبل شهر رمضان علي تصوير 15 حلقة، للاذاعة للموسم الرمضاني 2025، كل التقدير والاحترام لمؤسسات الدولة المصرية، الراغبة فى النهوض بالمشهد الاعلامي والدرامي فى مصر، لجان الكترونية معروفة المصدر، وراء الهجوم علي نجاح برنامج العرافة ولن نلتفت له".يُشار إلى أناستضافت خلال حلقات الموسم عدد من الفنانين اللذين كشفوا عن بعض الأسرار، جاء في مقدمتهم حسين فهمي، حسام حبيب، هدي الاتربي، ونجلاء بدر.

يُذكر أن بسمة وهبة كانت قد تراجعت عن قرارها الذي اتخذته العام الماضي وهو وقف البرنامج؛ حيث أوضحت أن هذا الموسم 2024 سيكون الأخير للعرافة، مؤكدة أن هذا قرارها، وذلك نظرًا لظروفها الصحية وما يحتاجه البرنامج من مجهود كبير.

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