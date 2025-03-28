أطفال خطفوا الأنظار في مسلسلات رمضان 2025.. علي البيلي في المقدمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 11:54 صباحاً - شهدت المنافسة في موسم مسلسلات شهر رمضان المبارك شكلاً مختلفاً هذا العام، خاصةً وأنه تواجد على الساحة عدد كبير من الأطفال الذين استطاعوا أن يخطفوا الأنظار بموهبتهم المميزة، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع مشاهدهم المميزة التي خطفت الأنظار وتصدرت ترند مؤشرات البحث.

علي البيلي يخطف الأنظار

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سليم محمد يضيف المرح لكامل العدد

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الطفل مازن في ولاد الشمس

جاء في مقدمة هؤلاء الأطفال، الذي خطف الأنظار بموهبته المميزة وأدائه المتزن الراقي في، وكان لافتاً للانتباه أنه على الرغم من صغر سنه لكنه استطاع أن يوصل للجمهور مشاعره المضطربة وأجواء العصبية التي يعاني منها. ولكي لا يتأثر الطفل بقصة العمل والقضية الشائكة التي يناقشها، استعان المخرج كريم الشناوي بجهاتٍ متخصصة ورسمية من أجل العناية بنفسية الطفل أثناء تصوير المشاهد بالمسلسل.الطفلمن أبرز الأطفال الذين خطفوا الأنظار في موسم رمضان المبارك، وذلك بعد مشاركته المميزة في، حيث قدم شخصية عمر الطفل الأصغر في العائلة، وتميزت كل مشاهده بأجواء المرح وخفة الظل.

تميز مسلسل "ولاد الشمس" بواقعية كبيرة في أحداث العمل، ومن الأمور اللافته المميزة كانت أداء الأطفال الراقي، وكان من بينهم الطفل مازن، والتي من أبرز مشاهده عندما ذهبت لجنة من الوزارة إلى معاينة دار الشمس للأيتام، وتحدث بلباقة وطريقة مرحة مع واحدة من أعضاء اللجنة.

موهبة تخطف الأنظار في أشغال شقة جدا

من أبرز المواهب التي تم اكتشافها خلال هذا الموسم، خاصةً وأن مشاركته في مكان لها طابع خاص، فظهر كريم بدور الطفل المشاغب الذي يقوم بضرب زملائه في المدرسة ويفرض سيطرته عليهم ويهابه الجميع حتى أبطال العمل.

وتدور أحداث "أشغال شقة جداً" حول زوجين يعانيان بعد ولادة طفليهما التوأم وحاولات الاستقرار على مديرة منزل مناسبة لرعاية أطفالهما، والمسلسل من بطولة النجم هشام ماجد، النجمة أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين وغيرهم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

ياسمين عبد العزيز وبناتها

قدمت ياسمين عبد العزيز دور أم في، وظهرت خلال أحداث العمل مع ابنتين تشبهاها لدرجة كبيرة، وخلال الأيام الماضية قامت بنشر كواليس من العمل ظهرت فيها وهي تمازح البنات وتقوم باللعب معهما، وأبدى الجمهور إعجابهم بهذه الأجواء المرحة.

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