دائرة الصحة توفر علاجاً بتقنية التحرير الجيني لمرضى فقر الدم المنجلي والثلاسيميا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن توفير علاج "كاسجفي" للمرة الأولى في الدولة وهو أول علاج بتقنية التحرير الجيني "كريسبر-كاس9". ويُعد هذا الإنجاز فتحاً جديداً في مجال الطب حيث يقدم علاجاً مبتكراً للمرضى الذين يعانون من فقر الدم المنجلي والثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم ويُرسِّخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة والعلاجات الجينية.

ويتم تقديم العلاج من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بالتنسيق مع دائرة الصحة - أبوظبي وبالتعاون مع شركة "فيرتيكس" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية ومن المتوقع أن يبدأ أول مريض الاستفادة من هذا العلاج المبتكر في مستشفى ياس كلينك في شهر أبريل القادم.

ويُعتبر "كريسبر-كاس9" تقنية مبتكرة لتعديل الجينات بدقة عالية بهدف علاج الأمراض الوراثية عبر تعديل تسلسلات محددة من الحمض النووي.

ويتم إعطاء علاج "كاسجفي" مرة واحدة فقط حيث يتم استخلاص خلايا جذعية من نخاع عظم المريض ثم تحريرها جينياً في المختبر قبل إعادتها إلى جسد المريض مما يوفر له علاجاً ذا مفعول طويل المدى.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: "نواصل في الدائرة التزامنا بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية من خلال تبني أحدث الابتكارات في مجال الطب وتسهم هذه التقنيات المبتكرة مثل التحرير الجيني في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية في الرعاية الصحية وعلوم الحياة".

من جانبها قالت الدكتورة ميسون آل كرم المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس كلينك: "تعاوننا مع مؤسسات رائدة مثل "فيرتيكس" يمثل خطوة مهمة في توفير علاجات مبتكرة للمرضى خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض وراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تقديم حلول طبية مبتكرة".

وأضاف هشام حجر المدير العام لشركة "فيرتيكس" في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الإنجاز الطبي المبتكر في دولة الإمارات ومن خلال هذه الشراكة نهدف إلى تقديم علاجات جينية نوعية للمرضى وتحسين جودة حياتهم."

ومنحت مؤسسة الإمارات للدواء ترخيص تسويق علاج "كاسجفي" (CASGEVY) لعلاج المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وأكثر والذين يعانون من فقر الدم المنجلي مع نوبات انسداد الأوعية الدموية المتكررة أو من الثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم.