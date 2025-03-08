شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة ...مقرب من النظام السعودي يفجرها ويكشف عن موقف المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي من الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث عبدالله آل هتيلة، نائب رئيس تحرير جريدة "عكاظ" السعودية،عن موقف المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه من الوحدة والأزمة اليمنية وأوضح هتيلة ان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول ‎الخليج العربية، اكد الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي ‎اليمني برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي

موضحاً ان ذلك الدعم ياتي لتحقيق الأمن والاستقرار في‎اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً ‎للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر ‎الحوار الوطني الشامل، وقرار ‎مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته و ‎وحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.



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