تسريحات شعر مبللة موضة ربيع 2025.. تألقي بها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 11:54 صباحاً - تتصدر تسريحة الشعر المبلل بأشكالها المختلفة ترند تسريحات الشعر لربيع 2025، وهي تتميز بسهولة تطبيقها وتضفي على إطلالة المرأة طابعاً حيوياً وشبابياً، كما أنها تليق بكل أشكال الوجه وتناسب جميع الأوقات، حيث بالإمكان اعتمادها في أوقات النهار كما السهرات والمناسبات.

فهذه الصيحة الجمالية للشعر بمظهر رطب، تعود إلى الواجهة هذا العام لتضفي على المرأة لمسة راقية وأنيقة مع الطلة الشبابية العصرية في مختلف المناسبات، ويبدو أن هذا الربيع سيشهد مجدداً عودة قوية لصيحة الشعر المبلل الذي سبق أن أطلت به النجمات مع الشعر الطويل والقصير بأساليب متجددة وعصرية.

فإذا كنت تبحثين عن إطلالة شبابية جذابة تبرز جمالك وشعرك؛ فعليكِ بتطبيق تسريحة الشعر المبللة على طريقة النجمات، اللواتي تألقن بهذه الصيحة من تسريحات الشعر في حفلاتهن الغنائية وجلسات التصوير، وبَدَوْنَ في غاية الجاذبية والأناقة.

شاهدي الصور واختاري أساليب متعددة من تسريحات الشعر المبلل بأسلوب النجمات لربيع 2025.

تسريحة الشعر الطبيعي المبلل من وحي نوال الزغبي

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لمحبات تسريحة الشعر المبلل على طبيعته في ربيع 2025، اختاري تسريحة الشعر الطبيعي المبلل المنسدل مع إضافة الجل له وتسريحه إلى الجنب على طريقة النجمة نوال الزغبي، التي طبقت هذه الصيحة في إحدى جلسات التصوير مع الغرة الجانبية المرتفعة عن الجبين، مع الحرص على إبقاء مقدمة الشعر الأمامية بشكل منتفخ قليلاً، ننصحك بتبليل الشعر بالجل اللامع بالشعر الطويل الملتصق مع الفرق الجانبي والمكياج البرونزي الذي يضفي لمساته الجذابة على إطلالتك.

تسريحة شعر مبلل مسحوب إلى الخلف على غرار حلا الترك

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ويمكنك التألق في مناسبتك في ربيع 2025 بتسريحة شعر مبللة ومسرحة إلى الخلف بأسلوب النجمة الشابة حلا الترك، هذه التسريحة بالشعر المبلل مع الخصل المسحوبة إلى الخلف تعطي طابعاً بسيطاً وجذاباً؛ كونها تبرز ملامح الوجه. وتُعتبر هذه الصيحة من الموديلات الأساسية التي رافقت إطلالات النجمات؛ فاستلهمي منها هذا الأسلوب اللافت لتطبيق الخصل المبللة وقومي بشد الشعر المبلل إلى الخلف بطريقة بارزة مع الخصل المسحوبة إلى الخلف أيضاً.

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تسريحة شعر مبلل قصير على طريقة بلقيس فتحي

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ولتكوني مميزة في إطلالتك خلال ربيع 2025، يمكنك اختيار تسريحة الشعر المبلل إذا كنت من صاحبات الشعر القصير على غرار النجمة بلقيس فتحي التي فاجأت جمهورها بهذه الصيحة مع الشعر الكيرلي والخصل المبللة المنسدلة على جانبي الوجه وإبقاء الغرة جانبية لتضفي المزيد من الجاذبية والجرأة، تُعَدُّ هذه التسريحة بالشعر المبلل من التسريحات السهلة والجريئة لهذا الموسم. اختاري قصة الشعر الكاري القصير وافرديه على جانب واحد وطبقي عليه الجل اللامع لتبدي بإطلالة حيوية وعصرية، ولا تفوِّتي تسريحة الشعر القصير الكيرلي المبلل هذه.

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تسريحة شعر مبلل بخصل مموجة من وحي أنغام

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ولمحبات تسريحة الشعر المبلل بخصل مموجة، يمكن اختيار أسلوب النجمة أنغام التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بتسريحة شعر مبللة بشعرها المموج الكاريه الطويل، وأبقت الغرة الجانبية منسدلة على الوجه مع تسريح باقي الشعر المبلل إلى خلف الأذن، كما اختارت مع تسريحتها "مكياج سموكي" بارزاً؛ ما أضاف على إطلالتها طابعاً جذاباً وجريئاً، هذه التسريحة تناسب جميع أشكال الوجه كما تناسبك في فصل الربيع مع مناسبة عشاء أو خطوبة.