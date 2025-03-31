نجوم بوليوود يحتفلون بعيد الفطر.. بينهم شاروخان وبريانكا شوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 10:19 مساءً - بمناسبة حلول عيد الفطر، عبّر عدد كبير من مشاهير بوليوود على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتفالاتهم بالعيد وعن تهانيهم القلبية، ومن بينهم بريانكا تشوبرا شاروخان وسلمان وعامر خان وغيرهم، كما عبّر نجوم من مختلف أنحاء العالم عن تهانيهم القلبية بمناسبة حلول العيد.

رسائل تهنئة من نجوم بوليوود بمناسبة عيد الفطر



شاركت بريانكا شوبرا رسالة على إنستغرام، كتبت فيها: "عيد مبارك للجميع! أرسل لكم الحب وأتمنى أن يضيئ طريقكم".



واستخدم الممثل الهندي ماموتي حسابه على X ليُقدّم تهانيه القلبية لجمهوره بمناسبة عيد الفطر، وكتب "تهنئة عيد الفطر من القلب للجميع".

كما عبّرت نايانثارا عن تهانيها القلبية بمناسبة العيد بمنشور "عيد مبارك" وصاحبه رسالة دعاء.

وكتب الممثل والمخرج كمال حسن رسالة، جاءت كالآتي: "تحياتي الحارة لجميع من ودعوا رمضان، هذا الشهر الكريم الذي يرمز إلى الصحة البدنية والعقلية والكرم والقدرة على احتضان الفقراء؛ شهرٌ يُجسّد الأخوة والمساواة". كما هنأ ماهيش بابو، ونامراتا شيرودكار، وراشميكا ماندانا معجبيهم على إنستغرام.

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وهنأ ممثل بوليوود سيدهارث مالهوترا معجبيه على إنستغرام بمناسبة عيد الفطر. وكذلك نشر فرحان أختر صورة جميلة له مع زوجته شيباني أختر، وكتب: "عيد مبارك".



ونشر الممثل شاتروغان سينها منشورًا على حسابه على موقع X، جاء فيه: "أطيب التمنيات والسعادة بمناسبة العيد. أتمنى لكم كل السكينة والدفء والفرح والضحك والسلام والأخوة. أتمنى لكم احتفالًا مباركًا. عيد مبارك".

شاروخان يكتفي برسالة.. وسلمان خان يُقابل جمهوره



وكتب شاروخان، عبر حسابه على تويتر (X)، تهنئة لجمهوره: "عيد مبارك.. مع خالص الامتنان والدعاء للجميع! أتمنى أن يكون يومكم مليئًا بالدفء والبركات والحب. دمتم سالمين، ودامت سعادتكم، وبارك الله فيكم جميعًا". وعلى عكس السنوات السابقة، لم يصعد شاروخان إلى شرفة منزله في مومباي، لتحية معجبيه.

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قبل منشور شاروخان، شوهد عامر خان يحتفل بالعيد مع ولديه، جنيد خان وآزاد خان، في منزله في باندرا. وارتدى الثلاثة ملابس بيضاء متناسقة أثناء التقاط الصور، كما خرجا لتوزيع الهدايا للجمهور.

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وخرج سلمان خان لجمهوره أمام منزله لتهنئتهم بعيد الفطر. ولكن لأسباب أمنية، ظهر هذه المرة خلف حاجز زجاجي.

وانضمت إلى سلمان ابنة أخته الجميلة، آيات، التي شاركته التلويح للحشد. ونشر سلمان فيديو على حسابه على إنستغرام، وهو يلوّح لجمهوره من شرفة منزله في جالاكسي. وعلّق على المنشور:"شكرًا لكم، عيد مبارك سعيد!".

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