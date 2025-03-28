أصالة توجه تهنئة مؤثرة لكندة علوش في يوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 01:23 مساءً - حرصت الفنانة أصالة نصري على تهنئة الفنانة كندة علوش بيوم ميلادها، مشيرة إلى أنها إنسانة استثنائية تتمتع بصفات من الرقي وسعة الصدر والإيمان العميق، وكشفت أصالة في رسالتها عن أبرز الخصال الإنسانية التي جلعت من كندة علوش صديقة مقربة.

وكتبت أصالة عبر حسابها على «إنستغرام»: «كل سنه وأنتِ حلوه وجمالك يوم عن يوم بيزيد لأنّك إنسانه منّ نوع خاص فيكي كلّ صفات الرقيّ والفهم وسعة الصدر وفيكي إيمان حقيقي ما شفت بحياتي له مثيل ما شفتك يوم اشتكيتي من وجع أو منً خذلان العطاء عندك ماله حدود وما بتعاتبي وما بتتوقّعي وبتبني مكانتك بالتجاوز وبتلاقي لكلّ تقصير تبرير.

وتابعت أصالة: وأنا جدًّا محظوظة بصداقتك وبفتخر فيكي وممتنّه للأمان اللي غمرتيني فيه بإنك دائماً موجودة بحياتي بأيّ وقت بحتاجك فيه كلّ سنه وأنتِ ستّ الستّات وبدعي لك تشوفي كلّ الخير والصحة وتفرحي بعيلتك الرائعة ويخليلك حبيبك عمّوره وولادك القمرات وتضلّي الخير والفرح والطمأنينة بحياة كلّ حبايبك يا أختي الصديقة الغالية كنده الحبيبة.

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كندة علوش ترد على أصالة

وردت كندة علوش على رسالة أصالة قائلة: روحي وقلبي وحبيبتي الله يخليلي ياكي ويخليلي محبتك ويخليكي لكل الي بيحبوكي.

عودة كندة علوش للمُنافسة بموسم دراما رمضان بعد غياب سنوات

يُذكر أن الفنانة السورية كندة علوش عادت من جديد للمُنافسة بموسم دراما رمضان ببطولة مسلسل "إخواتي" بعد إنقطاع دام لـ 9 سنوات، منذ مُشاركتها بموسم دراما رمضان عام 2016 من خلال مسلسل "أفراح القبة".

وكان مسلسل "أفراح القبة" قد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور العربي حيث أنه مستوحى من رواية تحمل نفس الإسم للكاتب العالمي نجيب محفوظ وكتب السيناريو والحوار له نشوى زايد ومن إخراج محمد ياسين.

وقد شارك ببطولة مسلسل "أفراح القبة عدد كبير من الفنانين مما ساعد في نجاحه ومن أبرزهم منى زكي، جمال سليمان، إياد نصار، رانيا يوسف، صبا مبارك، أحمد السعدني، دينا الشربيني والعديد من الفنانين.

فريق عمل مسلسل "إخواتي"

وياتي مسلسل "إخواتي" من بطولة كل من نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، كما يظهر ضمن أحداث المسلسل عدد من ضيف الشرف ومن أبرزهم أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا، ويأتي مسلسل "إخواتي" من إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف مهاب طارق.

يمكنكم قراءة.. مسلسل إخواتي.. القصة والممثلون ووقت العرض

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