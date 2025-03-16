محمد عبد القوي يتحدث عن رانيا يوسف ومحمد ثروت في " أهل الخطايا "

ميرنا وليد - بيروت - يحقق مسلسل "أهل الخطايا" الذي انطلق عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك نجاحاً، وهو ما كان توقعه مؤلف العمل المصري محمد عبد القوي.



العمل يشارك في بطولته الممثلين جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، وهو تأليف كل من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس تصوير العمل في مصر، وأجرينا لقاء مع المؤلف المصري محمد عبد القوي الذي تحدث عن المسلسل، ومدى واقعية القصص فيه، ودور السحر في العمل، ورد على المقارنة بين مسلسل "المداح" ومسلسل "أهل الخطايا"، كما تحدث عن الممثلين المصريين رانيا يوسف ومحمد ثروت، ووجه رسالة إلى الشعب اللبناني.

التفاصيل في الفيديو المرفق: