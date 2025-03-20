بعد وفاة زوجة الممثل الأمريكي جين هاكمان.. ما أعراض فيروس هانتا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسبب فيروس هانتا النادر في وفاة بيتسي أراكاوا، زوجة النجم الأمريكي جين هاكمان، بعد إصابتها بمضاعفات رئوية قاتلة ناتجة عن العدوى، وانتقل الفيروس إليها من خلال ملامسة فضلات القوارض المصابة، ما أدى إلى تدهور حالتها بشكل سريع، وفقًا لما ذكرته السلطات الطبية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وكشفت التقارير الطبية أن بيتسي أراكاوا، البالغة من العمر 61 عامًا، أصيبت بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهي عدوى نادرة تنتقل من القوارض إلى البشر، وأوضح الأطباء أن أعراضها بدأت بارتفاع شديد في الحرارة وآلام عضلية، قبل أن تتفاقم سريعًا إلى ضيق تنفس حاد أدى إلى وفاتها في منزلها بنيو مكسيكو.

كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بحسب منظمة الصحة العالمية، يعد فيروس هانتا أحد الفيروسات القاتلة التي تنتقل إلى البشر بشكل أساسي من خلال ملامسة بول أو لعاب أو براز القوارض المصابة، أو استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء من هذه الإفرازات، وتبدأ أعراض المرض خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى ثمانية أسابيع من التعرض للفيروس، وتشمل في البداية:

حمى شديدة

قشعريرة

آلام عضلية شديدة

صداع حاد

غثيان وتقيؤ

إسهال وألم في البطن

ومع تقدم العدوى، تتطور الأعراض بسرعة إلى مشاكل تنفسية خطيرة، حيث يعاني المصابون من:

ضيق تنفس حاد

تراكم السوائل في الرئتين

انخفاض خطير في ضغط الدم

وبسبب خطورة الأعراض وسرعة تطور المرض، تصل نسبة الوفيات بين المصابين بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية إلى حوالي 38%، ما يجعله أحد أخطر الفيروسات النادرة التي تهدد حياة البشر.

تفاصيل وفاة بيتسي أراكاوا بالفيروس القاتل

بعد ظهور الأعراض عليها، تدهورت صحة بيتسي أراكاوا، البالغة من العمر 61 عامًا، بشكل سريع، وأوضحت التقارير الطبية أنها أصيبت بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية، حيث بدأت الأعراض بحمى وآلام عضلية، قبل أن تتطور إلى صعوبة شديدة في التنفس خلال أقل من 48 ساعة لتفارق الحياة على الرغم من محاولات الأطباء لإنقاذها، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

طرق انتقال الفيروس القاتل

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن فيروس هانتا لا ينتقل من شخص إلى آخر في معظم الحالات، وإنما تحدث العدوى من خلال:

- استنشاق الهواء الملوث بجزيئات من فضلات القوارض المصابة

- ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الأنف أو الفم

- تناول طعام ملوث بإفرازات القوارض

- التعرض لعضات القوارض المصابة (نادر الحدوث)

وتشير الدراسات إلى أن الفيروس يُعد نادرًا، إلا أن معدل الوفيات المرتفع يجعله مصدر قلق كبير في المناطق التي تنتشر فيها القوارض، خاصة في الأرياف والمناطق غير المعقمة.

تحذيرات عالمية من خطورة الفيروس

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس هانتا يشكل تهديدًا صحيًا في المناطق التي تنتشر فيها القوارض، محذرة من تجاهل إجراءات الوقاية، وأوصت المنظمة بعدد من التدابير لتقليل خطر الإصابة، من بينها:

- منع دخول القوارض إلى المنازل والمباني من خلال سد الفتحات والشقوق

- الحفاظ على نظافة البيئة والتخلص من مصادر الطعام التي قد تجذب القوارض

- ارتداء القفازات والأقنعة الواقية عند التعامل مع فضلات القوارض

- تجنب استنشاق الهواء في الأماكن التي قد تكون ملوثة بفضلات القوارض، عن طريق ترطيب الأسطح قبل تنظيفها

وأكدت المنظمة أن الفيروس، رغم ندرته، قد يكون مميتًا، مما يستدعي توخي الحذر خاصة في المناطق الريفية والمزارع.