بعد ذكره في عايشة الدور.. علامات تكشف وجود الإصابة بفرط الحركة ADHD

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل عايشة الدور، الحديث عن بعض الاضطرابات التي قد تأتي في الطفولة، أو بسبب التعرض للصدمات، وكبف تؤثر على صاحبها فيما بعد، وخلال أحداث حلقة أمس، من مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، كشف أحد شباب الجامعة عن معاناته مع ADHD.

وبعد الإشارة إلى مرض ADHD خلال مسلسل عايشة الدور، إليكم أبرز الأعراض التي تعني الإصابة باضطراب فرط الحركة، وتشتت الانتباه.

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علامات تكشف وجود اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD

وكانت وزارة الصحة، أكدت أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من الاضطرابات الشائعة لدى الأطفال، وتحديدًا الذكور، إذ يبدأ بالحركة الزائدة المُبالغ فيها، والتي تمنعه عن القدرة على الجلوس في مكان واحد، كما إن المصابون به لديهم قدره على الكلام بشكل متواصل دون فواصل، علاوة على الأفعال الانفعالية، والسلوكيات المندفعة، والملل الشديد.

كما تابعت الوزارة، أن واحد من المشكلات التي تؤكد معاناة الطفل مع الاضطراب هو تشتت التفكير، والنسيان، وعدم القدرة على الحفاظ بمتعلقاته الشخصية.

وأشارت إلى أن العلاج يفضل أن يكون مُبكرًا للطفل والأسرة.

أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD

وإليكم أبرز أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، وفقًا لموقع «مايو كلينك» الطبي، والتي تبدأ عادًة قبل سن 12 عامًا، أو من عمر 3 سنوات لدى بعض الأطفال، على النحو التالي:

فرط النشاط

الاندفاع أغلب الوقت.

الفشل في إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل أو يقوم بأخطاء طائشة في العمل المدرسي.

وجود مشكلة في التركيز على المهام أو اللعب.

يبدو الطفل غير منصت، حتى عندما يتم التحدث إليه مباشرة.

يواجه المصاب صعوبة في متابعة التعليمات ويفشل في إنهاء العمل المدرسي أو الأعمال المنزلية.

المعاناة من مشكلات في تنظيم المهام والأنشطة.

تجنب المهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا مركّزًا، مثل الواجب المنزلي.

فقدان العناصر اللازمة للمهام أو الأنشطة، على سبيل المثال، الألعاب والتكليفات المدرسية وأقلام الرصاص.

تشتت الانتباه بسهولة.

عدم تذكر القيام ببعض الأنشطة اليومية، مثل نسيان للقيام بالأعمال المنزلية.

فرط النشاط والاندفاعية.

يجد صعوبة في الجلوس في الفصل أو في المواقف الأخرى.

يستمر في التحرك، بحركة ثابتة.

يجري بالجوار أو يتسلق في مواقف لا تناسب فعل ذلك.

يجد صعوبة في اللعب أو القيام بالأنشطة بهدوء.

يتحدث كثيرًا.

يتسرع بالإجابة ويقاطع السائل.

يجد صعوبة في انتظار دوره

يقطع على الآخرين حديثهم أو ألعابهم أو أنشطتهم أو يتطفل عليهم.