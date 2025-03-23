وجبة يمكن تناولها بين الإفطار والسحور.. غنية بالبروتين وسعرات حرارية قليلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول وجبة بين الإفطار والسحور أو ما يُسمى بـ«الوجبة الخفيفة» أو «الوجبة الليلية»، له أهمية كبيرة في الحفاظ على الطاقة طوال فترة الصيام، وذلك للحفاظ على مستويات الطاقة، وتوازن مستويات السكر في الدم، فضلًا عن توفير العناصر الغذائية اللازمة.

ويفضل بين الإفطار والسحور، تناول البروتينات مثل البيض، الزبادي أو الحبوب، والألياف مثل الفواكه، الخضراوات أو الحبوب الكاملة، مع السوائل مثل الماء أو العصائر الطبيعية، والدهون الصحية مثل المكسرات أو زيت الزيتون.

وجبة صحية يمكن تناولها بين الإفطار والسحور

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، نقلًا عن الدكتورة إيمان نصار، وجبة صحية يمكن تناولها بين الإفطار والسحور، وهي أي حلوى مليئة بالألياف، ومضادات الأكسدة، والدهون الصحية «كرات التمر والسوداني والسمسم»

وأكدت «الصحة» أنها وجبة بسيطة ودون مجهود، لكنها الأفضل بين الإفطار والسحور، خاصة أن القطعة الواحدة منها تحتوي على 60 سعرا حراريا فقط، وأنها غنية بالبروتين ومضادات الأكسدة.

ونصحت الطبيبة بضرورة نزع النواة من التمر، ثم تحميره في الزبدة، وفيما بعد يخلط بالكبة حتى يصبح كقوام الـ«معجون».

كما أشارت إلى أنه في الخطوة التالية يتم تقسيم الخليط، وتشكيله على شكل كرات ثم غمسها في السمسم والسوداني.

أهمية وجود وجبة بين الإفطار والسحور

الحفاظ على مستوى الطاقة:

تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية التي تمده بالطاقة اللازمة للمشاركة في الأنشطة اليومية خلال ساعات الصيام.

توازن مستويات السكر في الدم:

تناول وجبة صحية بين الإفطار والسحور يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، ما يقلل من الشعور بالجوع المفرط أو التوتر خلال ساعات الصيام.

تحسين الهضم:

الوجبة بين الإفطار والسحور تمنح الجسم وقتًا إضافيًا لهضم الطعام بشكل أفضل، ما يقلل من مشاكل الهضم مثل الانتفاخ أو عسر الهضم التي قد تحدث في حال تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة في السحور.

توفير العناصر الغذائية اللازمة:

يمكن أن تكون الوجبة بين الإفطار والسحور فرصة لتضمين الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية، مما يساعد على توفير العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة الجسم.