4 أطعمة تحتوي على فيتامينات ضرورية لصحة الحامل والجنين.. «خليها في يومك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص الأمهات الحوامل على اتباع نظام غذائي صحي يضمن لهن ولأجنتهن نموًا صحيًا سليمًا، ويُعد الفيتامين الضروري مثل حمض الفوليك أحد العناصر الأساسية التي تساهم في وقاية الأجنة من التشوهات الخلقية، خاصة في الدماغ والعمود الفقري، ولأن جسم الحامل يحتاج إلى كميات إضافية من هذا الفيتامين، فمن المهم أن تتعرفي على الأطعمة الغنية به لضمان حصول الجنين على احتياجاته خلال أشهر الحمل الأولى.

أغذية غنية بالفيتامين الضروري لصحة الحامل والجنين

يعتبر حمض الفوليك من الفيتامينات الأساسية خلال الحمل؛ إذ يساعد في:

تقليل خطر العيوب الخلقية للجنين خاصة تشوهات الأنبوب العصبي.

تعزيز نمو المشيمة وتطور الجنين.

دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ومنع الإصابة بفقر الدم.

تقوية الجهاز العصبي والمساهمة في التطور العقلي للجنين.

وأكدت وزارة الصحة في منشور سابق لها، أن الحصول على الكمية الكافية من حمض الفوليك خلال الأشهر الأولى من الحمل يقلل بنسبة تصل إلى 70% من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية للأجنة، كما أوصت الوزارة جميع النساء في سن الإنجاب بتناول 400 ميكروجرام يوميًا من حمض الفوليك سواء من المصادر الطبيعية أو المكملات الغذائية لضمان صحة الجنين منذ لحظة التخصيب الأولى.

أفضل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

البقوليات

تعتبر البقوليات مثل العدس، الفاصوليا، والحمص من المصادر الغنية بحمض الفوليك، كما أنها تحتوي على البروتين والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارا غذائيا متكاملا للحامل.

الخضراوات الورقية

تتميز الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبقدونس بمحتواها العالي من الفيتامين الضروري، حيث يحتوي كوب واحد من السبانخ الطازجة على 58.2 ميكروجرام من حمض الفوليك، ما يجعلها من الأطعمة الأساسية في نظام الحامل الغذائي.

البيض

إضافة البيض إلى النظام الغذائي يضمن حصول الحامل على نسبة جيدة من حمض الفوليك، حيث تحتوي بيضة واحدة على 22 ميكروجراما من هذا الفيتامين، إلى جانب البروتينات والمعادن المهمة لنمو الجنين.

الحمضيات

تعتبر البرتقال، الليمون، والجريب فروت من الفواكه الغنية بحمض الفوليك وفيتامين سي، ما يعزز امتصاص الحديد ويقوي مناعة الحامل، كما تساهم هذه الفواكه في الوقاية من الأمراض المختلفة أثناء الحمل.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة مي ناجي، استشارية النساء والتوليد، لـ«الوطن»، أن حمض الفوليك يُساعد في منع التشوهات الخلقية عند الأجنة، لذلك يُنصح ببدء تناوله حتى قبل حدوث الحمل لضمان صحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن تناول الحوامل لمكملات حمض الفوليك بانتظام يساعد في تقليل خطر الولادة المبكرة وتحسين صحة الجهاز العصبي للجنين.