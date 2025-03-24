شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع.. رأفت وعادل وسمير محمد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلن النادي الأهلي، عبر قناته الرسمية، خوض فريق شباب الأهلي 2005 بجهازه الفني بالكامل مباراة طلائع الجيش، واللاعب الوحيد الذي انضم من الفريق الأول لتدريب الشباب هو حارس المرمى مصطفى مخلوف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكوناً من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد وطارق فوزي، فارس الشافعي.

خط الوسط: هشام مصطفى، محمد احمد شيبا، فارس خالد.

خط الهجوم: حسام عادل ومحمد رأفت وسمير محمد.

الأهلي استهل مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة

ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة

الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود.