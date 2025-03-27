شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة أحمد الجفالى مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد الجفالى لاعب فريق الزمالك البرنامج التأهيلى الخاص به، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعانى منها بمزق في العضلة الخلفية.

ويخوض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، حيث بدأ مرحلة تأهيل جديدة، لتجهيزه ، للعودة مرة أخرى ، و المقرر أن تكون خلال أسبوعان من الأن .

وتعرض الجفالى للإصابة خلال مباراة فريقه أمام انبى بالجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى، و تم تشخصيها بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر بالمباراة التى تقام فى التاسعة والصنف من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.