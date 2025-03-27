شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يقيم مأدبة إفطار لزملائه في بيراميدز قبل مواجهة البنك الأهلي بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اليوم، الأربعاء، رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مأدبة إفطار لزملاؤه بالفريق فى فيلاته، قبل مواجهة البنك الأهلي فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتجمع لاعبي بيراميدز علي رأسهم شريف إكرامي، واحمد الشناوى، ودودو الجباس، وإبراهيم عادي، وأسامة جلال، ومروان حمدي، ومحمد الشيبي، وأحمد توفيق، ووليد الكرتي، كما تواجد عمرو بسيوني مدير تعاقدات الفريق، ومحمد ناجي جدو مدرب الفريق، وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان البنك الأهلي تغلب على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعداً نارياً مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

فيما كان بيراميدز تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

ويحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.