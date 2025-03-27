شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. محمد السيد والده يدربه فى النادى والمنتخب ووالدته عضو مجلس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم فى خارج الملعب هو محمد السيد بطل السلاح والحاصل على برونزية أولمبياد باريس 2024

محمد السيد من مواليد 2003، بمدينة طنطا، وبدأ ممارسة اللعبة وهو في السادسة من العمر، كما أن أشقاؤه يلعبون السلاح أيضا، وهم أحمد ومحمود وجنا حيث شارك مع شقيقاه ووالده في كأس العالم.

درس محمد السيد تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أول خطوة فارقة في مسيرته الرياضية تحقيق المركز الرابع بأولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018، عندما كان يبلغ 15 سنة.

والده هو الكابتن السيد سامى مدربه بالنادى الذى يلعب له وللمنتخب، ووالدته عضو مجلس ادارة اتحاد السلاح.

شارك في أولمبياد طوكيو 2020 وبعد العودة، خاض امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة خاصة وأن الامتحانات كانت تتزامن مع إقامة الاولمبياد