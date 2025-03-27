شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: زيزو أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة.. ووالده آمن بموهبته والان مع تفاصيل الخبر

ثمَّن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك موهبة أحمد مصطفى "زيزو" نجم القلعة البيضاء مؤكداً أنه أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة.

وكتب ميدو عبر صفحته على منصة "x":"أحمد مصطفى"زيزو"، أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة، لاعب يستحق كل التقدير والاحترام لأدائه والتزامه الكامل مع منتخب مصر ونادي الزمالك".

وأضاف ميدو:" ووراء كل هذا، أسرة تدعم بطلها، على رأسها أب يستحق الشكر كونه آمن بموهبة نجله رغم كل المصاعب في بداية مسيرته ، ونجح أن يجعله الأفضل بلا منازع ويستحق الكابتن مصطفي سيد التحية لتقديمه نموذج يُحترم لكل أولياء الأمور في كيفية إدارة موهبة نجله".

فى سياق متصل شهدت الساعات الماضية تلقى أحمد مصطفى زيزو عرضا من أحد الأندية السعودية للانضمام إليها، بعد انتهاء عقده مع الزمالك و الذى ينتهى بنهاية الموسم، وذلك بحسب ما كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى فى تصريحات إذاعية.

وتلقى زيزو العرض عن طريق وكيله، ورفض اللاعب البت في العرض أو مناقشته خلال الفترة الجارية، خاصة وأنه مرتبط بعقد مع الزمالك، بالإضافة إلى عدم حسم موقفه مع الزمالك بشأن التجديد من عدمه، حيث يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع زيزو لتقديم العرض الأخير للاعب بشأن تجديد عقده.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك رد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على العرض الذى تم إرساله إلى اللاعب خلال الأيام الماضية، لحسم موقفه من التجديد للفريق، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم.

ومنح الزمالك زيزو مهلة عدة أيام للرد على العرض المقدم إليه عن طريق البريد الإلكترونى، بالمقابل المالى الجديد، والذى وصفه مصدر بالزمالك أنه عرض ضخم، وأن هذا هو العرض الأخير لزيزو، وحال رفضه أوعدم رده يكون بذلك اختار تحديد مصيره.

وشارك زيزو مع المنتخب أمام سيراليون أمس وسجل هدف الفوز بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.