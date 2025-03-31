السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 660 سلة غذائية في إقليم الخروب ومنطقة عرمون في لبنان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 660 سلة غذائية في إقليم الخروب ومنطقة عرمون في لبنان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 660 سلة غذائية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في إقليم الخروب ومنطقة عرمون بجمهورية لبنان، استفاد منها 3.300 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.
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