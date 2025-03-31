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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 869 سلة غذائية في البقاع الأوسط ومدينة طرابلس

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 869 سلة غذائية في البقاع الأوسط ومدينة طرابلس

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 869 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في البقاع الأوسط ومدينة طرابلس بلبنان، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في الجمهورية اللبنانية للعام 1446هـ.

يُذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في جمهورية لبنان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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