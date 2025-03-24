شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الليلة فى نفس موعد لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على خوض مرانه على استاد مختار التتش فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، وهو نفس موعد مباراة الفريق مع طلائع الجيش.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مباراة قوية مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً).

وأعلن النادي الأهلي، عبر قناته الرسمية، عن خوض فريق شباب الأهلي 2005 بجهازه الفني بالكامل، مباراة طلائع الجيش، واللاعب الوحيد الذي انضم من الفريق الأول لتدريب الشباب هو حارس المرمى مصطفى مخلوف.

ويغيب عن تدريبات الاهلى الليلة محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير الغياب عن الاهلى الليلة بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه سيراليون غداً الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026"

كما يغيب عن الاهلى محمد عبدالله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية ووسام أبوعلي للانضمام لمنتخب فلسطين، و جارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

يواصل محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير الغياب عن الاهلى الليلة بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه سيراليون غداً الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026"

كما يغيب عن الأهلى محمد عبد الله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية ووسام أبوعلي للانضمام لمنتخب فلسطين، وجارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر برفقة كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.