عادات خطيرة تدمر صحة الأسنان في رمضان.. بينها مضغ مكعبات الثلج

القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤثر بعض العادات الغذائية والصحية بشكل مباشر على صحة الفم والأسنان، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك الحلويات والمشروبات السكرية، ويقل الاهتمام بنظافة الفم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية قد تكون خطيرة على المدى الطويل، ويحذر الأطباء من أن الإهمال في العناية بالأسنان خلال رمضان، قد يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة وضعف مينا الأسنان، وهناك بعض الممارسات الشائعة التي يعتبرها البعض طبيعية، إلا أنها في الواقع تؤدي إلى أضرار جسيمة.

عادات خطيرة تدمر أسنانك في رمضان

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، هناك بعض العادات التي يجب تجنبها خلال رمضان للوقاية من الإصابة بألم الأسنان، كالتالي:

الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية

يميل الكثيرون إلى تناول الحلويات الرمضانية مثل الكنافة، القطايف، والبسبوسة بكميات كبيرة، غير مدركين أن نسبة السكر المرتفعة بها تساهم بشكل مباشر في تسوس الأسنان، كما أن المشروبات الرمضانية مثل قمر الدين، التمر الهندي، والسوبيا تحتوي على كميات عالية من السكر، ما يزيد من فرص تكوّن البلاك والبكتيريا في الفم.

قلة شرب الماء وتأثيره على الفم

إهمال شرب كميات كافية من الماء بعد الإفطار يؤدي إلى جفاف الفم، وهو عامل رئيسي في نمو البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان، والتهابات اللثة، وينصح الأطباء بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

التدخين بشراهة بعد الإفطار

يحرص المدخنون على تعويض فترة الصيام، بتدخين عدد كبير من السجائر أو الشيشة بعد الإفطار، ما يؤدي إلى تراكم البلاك على الأسنان، وتصبغها باللون الأصفر، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم على المدى البعيد.

الإفراط في تناول القهوة والشاي

يعتقد البعض أن شرب القهوة والشاي بعد الإفطار يساعده على مقاومة الخمول، إلا أن الإفراط في هذه المشروبات يؤدي إلى تصبغ الأسنان بسبب احتوائها على التانين والكافيين، كما أن إضافة السكر إليها يزيد من خطر تسوس الأسنان.

إهمال تنظيف الأسنان بعد الإفطار والسحور

عدم غسل الأسنان بعد تناول الطعام خاصة في رمضان، يؤدي إلى تراكم بقايا الأطعمة بين الأسنان، ما يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، وينصح الأطباء باستخدام الفرشاة والمعجون مرتين يوميًا على الأقل، مع استخدام الخيط الطبي وغسول الفم.

استخدام الأسنان بطريقة خاطئة

يستخدم البعض أسنانه لكسر المكسرات الصلبة أو فتح العلب والزجاجات، مما قد يؤدي إلى تشقق الأسنان أو كسرها، وقد يتطلب الأمر تدخلًا علاجيًا مثل الحشوات أو حتى خلع الأسنان التالفة.

مضغ مكعبات الثلج

على الرغم من أن البعض يجد متعة في مضغ مكعبات الثلج، إلا أن هذه العادة يمكن أن تسبب تشققات صغيرة في الأسنان، ما يؤدي إلى زيادة حساسيتها للأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة.

الاعتماد على المسواك فقط دون فرشاة الأسنان

على الرغم من فوائد السواك في تنظيف الأسنان، إلا أنه لا يغني عن استخدام الفرشاة والمعجون، إذ لا يستطيع إزالة جميع بقايا الطعام والبلاك المتراكمة، ما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان مع الوقت.

وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور أسامة عاطف، أخصائي طب الفم والأسنان لـ«الوطن»، أن شهر رمضان يمثل تحديًا كبيرًا لصحة الأسنان بسبب تغير نمط الأكل والشرب، مشيرًا إلى أن عدم العناية بالأسنان خلال هذا الشهر، قد يؤدي إلى مشكلات صحية تحتاج إلى تدخل علاجي لاحقًا، مضيفًا أن الحلويات والمشروبات السكرية من أكثر العوامل التي تضر الأسنان، وأن العناية بنظافة الفم، وشرب الماء بكميات كافية، والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين والمضغ القوي، هي أفضل وسائل الوقاية من مشاكل الأسنان.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

وأوصى باتباع مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأسنان، منها: