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الامارات | على باب المسجد.. بحر من النور

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | على باب المسجد.. بحر من النور 1/2
  • الامارات | على باب المسجد.. بحر من النور 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وكأنه بحر من النور على باب بيت من بيوت الله في دبي، حيث تغمر الأضواء والأطياف الملونة بالجمال والأجواء الروحانية والسكينة خطوات الصبيّين، وذلك أمام مسجد المرحوم أحمد الحباي في منطقة الخوانيج، العامر بالمصلين خلال رمضان، ممن يستثمرون خيرات ونفحات العشر الأواخر، ويتلمسون بركات الليلة التي هي خير من ألف شهر، من أجل الفوز بما تبقى من أيام قليلة في شهر الرحمة، وإحياء نهاره بتلاوة القرآن وتدبر معانيه، وقيام ليله بالتراويح والتهجد والدعوات المخلصة من القلوب النقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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