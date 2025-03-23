الامارات | بريطانيا تدق ناقوس الخطر بشأن تفشي "الجرب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن موجة وبائية من الجرب عالي العدوى تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة، حيث يظهر العامل المسبب للمرض مقاومة للأدوية التقليدية.

وجاء في التقرير: "ارتفع عدد الإبلاغات عن حالات الجرب بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث لا يستجيب المرضى المصابون للعلاجات المعتادة، مما يخلق فرصًا إضافية لانتشار العث".

ووفقا للصحيفة، حذرت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد في أكتوبر الماضي من عدد غير عادي من حالات الاستشفاء، حيث بلغ عدد المرضى حوالي 200 ألف، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل خلال خمس سنوات.

الجرب هو مرض جلدي معد يسببه عث الجرب (القارمة الجربية)، الذي يحفر أنفاقا في جلد المضيف حيث يتكاثر ويتغذى على دمه.

يمكن أن يصيب هذا العث أي منطقة من الجلد، ولكنه غالبا ما يظهر على ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الإبطين، أو في منطقة الأعضاء التناسلية.