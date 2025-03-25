الامارات | 4 جلسات رمضانية في مقر المؤثرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مقر المؤثرين، الأول من نوعه في الإمارات والشرق الأوسط، أربع جلسات رمضانية حوارية، بمشاركة أكثر من 420 صانع محتوى ورئيساً تنفيذياً، ومنصات إعلامية، إذ استضافت الجلسات مجموعة من قيادات كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي ونخبة من المؤثرين، لمناقشة الأثر الإيجابي لصناعة المحتوى في تنمية المجتمعات، وسبل دعمها.

ويُعد مقر المؤثرين في دبي إحدى مبادرات «صندوق دعم صناع المحتوى»، الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيمة 150 مليون درهم، خلال أعمال «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومدير قمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن مقر المؤثرين يشكل حاضنة عالمية لصناع المحتوى والمؤثرين، ويعمل على تطوير مهاراتهم وصقل تجاربهم، بما يمكنهم من تقديم محتوى هادف يعزز معارف الأجبال ويخدم الشعوب، ويدعم دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات، ويواكب النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت أن «مقر المؤثرين يسهم في ترسيخ موقع الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، لاسيما أنه يهدف إلى استقطاب 10 آلاف مؤثر لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن الجلسات الحوارية التي استضافها المقر تعزز جهود الإمارات في بناء قطاع اقتصادي متكامل لصناعة المحتوى، بما يؤكد ريادتها في هذا المجال الذي أصبح من أهم محركات تشكيل المستقبل وتوجهاته.

واستضاف مقر المؤثرين في جلسة رمضانية نقاشية مسؤولين من منصة إكس، ناقشوا العديد من القضايا التي تهم صناع المحتوى.

كما استضاف جلستين مع مسؤولين من شركة ميتا، للحديث عن بعض الأدوات الجديدة التي ستطلقها الشركة من خلال منصتيها «إنستغرام» و«فيس بوك»، إضافة إلى برنامج «Creators for Purpose» الذي يركز على دعم صناع المحتوى في مجال العمل الإنساني والخيري.

وأعلن مقر المؤثرين، و«ميتا»، عن اختيار خمسة صناع محتوى للمشاركة في برنامج «Creators for Purpose»، وهم: سيف الذهب ويسرى مارديني وكارن وازن، وفرح مطالقة وسارة عبدالله.

وحلّ ضيفاً على مقر المؤثرين عمار قنديل، اليوتيوبر وصانع الحكايات، وأحد مؤسسي قناة «Yes Theory»، والتي يتابعها أكثر من 20 مليون متابع.

عالية الحمادي:

. مقر المؤثرين يُشكل حاضنة عالمية لصُناع المحتوى والمؤثرين، ويعمل على تطوير مهاراتهم وصقل تجاربهم.