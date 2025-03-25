الامارات | علماء روس يبتكرون بطاريات من الطحالب البحرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد الكيمياء، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، أن باحثيه نجحوا في ابتكار بطاريات من الطحالب البحرية تعتمد على أيونات الصوديوم.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن مدير المعهد، سيرغي غيندنكوف، قوله إنه لابتكار بطاريات تعتمد على الطحالب، استخدم العلماء أنظمة أيونات الصوديوم والمَزارع البحرية، لأن معظم الخبراء يؤيدون بطاريات أيونات الصوديوم.

وأوضح أن عنصر الليثيوم الموجود في قشرة الأرض ينفد، لكن هناك الكثير من الصوديوم، وبالتالي فإن المجتمع المتحضر بأكمله الذي يعمل في هذا المجال يتطلع على وجه التحديد إلى بطاريات أيون الصوديوم.

وأشار غيندنكوف إلى أن المشكلة تكمن في كيفية استخراجه، لذلك يحلّ العلماء هذا التحدي باستخدام المزارع البحرية، لافتاً إلى أن نظام أيونات الصوديوم يعد أقل كلفة.