الامارات | أقارب ضحايا «جيرمان وينغز» يتذكرونهم بالزهور البيضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مرور 10 سنوات على تحطم طائرة تابعة لشركة «جيرمان وينغز» الألمانية للطيران، أحيا العديد من الأقارب ذكرى الضحايا بالزهور البيضاء، أمس.

ولقي 150 شخصاً حتفهم بحادث تحطم طائرة في جبال الألب الفرنسية، في 24 مارس 2015، بعدما أقلعت من مدينة برشلونة الإسبانية متوجهة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، ويعتقد المحققون أن مساعد الطيار الذي يعاني مرضاً نفسياً تسبب عمداً في الحادث من أجل الانتحار.

وشارك العديد من أقارب الضحايا في إحياء الذكرى بموقع الحادث، وفي ألمانيا نظمت أكبر الفعاليات التذكارية في مدينة «هالترن إم زيه» التي تقع في الأطراف الشمالية لمنطقة الرور.

وكانت مجموعة مدرسية من المدينة على متن الطائرة المنكوبة، وفي المدرسة الثانوية التي كان ينتمي إليها الضحايا، وضع طلبة ومعلمون زهوراً بيضاء حداداً على أرواح الطلبة الـ16 ومعلميهم.