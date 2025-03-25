شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مربحة.. برشلونة يترقب نجاح خطة مدرب يونايتد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باريات اليوم يستعد برشلونة لجني مبلغ مالي معتبر من وراء بيع أحد يستعد برشلونة لجني مبلغ مالي معتبر من وراء بيع أحد نجوم منتخب البرتغال، في ظل اهتمام إنجليزي بضمه. وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن المدرب روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مهتم بضم فرانشيسكو ترينكاو، جناح سبورتنج لشبونة. وهناك تكهنات بأن الشياطين الحمر قد يقدمون عرضًا يتراوح بين 35 و40 مليون يورو على الطاولة لتأمين ضم الجناح البرتغالي. وأشرف أموريم على تدريب ترينكاو في سبورتينج براجا قبل انتقاله إلى برشلونة، وضمه مرة أخرى إلى سبورتنج لشبونة. ويُقال أيضًا إن فرقًا أخرى مثل آرسنال ونيوكاسل تضع ترينكاو على رادارها. ويراقب برشلونة أي جديد يتعلق بمستقبل ترينكاو، حيث لا يزال بإمكانهم جني أموال إضافية من بيعه. وباع برشلونة ترينكاو إلى لشبونة في صيف 2023 مقابل 10 ملايين يورو، منها 3 ملايين على سبيل الإعارة و7 ملايين يورو كقيمة انتقال نهائي. لكن النادي الكتالوني احتفظ بنسبة 50% من أي بيع مستقبلي للاعب، مما قد يُشكل مصدر دخل استثنائي للنادي. إضافة إلى ذلك، يمتلك برشلونة خيار إعادة شراء اللاعب بقيمة 25 مليون يورو، ويمكن تفعيله حتى عام 2026. وفي حالة بيع ترينكاو لمانشستر يونايتد مقابل 40 مليون يورو، سيحصل البرسا على 20 مليون يورو، وفقًا للبنود المتفق عليها

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