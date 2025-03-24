شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدرع يظهر بقميص برشلونة فى جلسة تصوير بعد اجتياز الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

ظهر سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بـ"قميص برشلونة" بعد إعلان الأخير عن انتقال اللاعب رسمياً بداية من الصيف المقبل بعقد يمتد حتى 2027 قادماً من ليموج الفرنسى.

وخضع سيف الدرع لجلسة تصوير فضلا عن الكشف الطبى الذى اجتازه قبل الإعلان الرسمى عن انضمامه لصفوف فريق برشلونة فى الصيف المقبل.



سيف الدرع بقميص برشلونة



سيف الدرع أثناء الكشف الطبى



سيف الدرع بزى برشلونة

جاء ذلك بعد تألق سيف الدرع نجم منتخب كرة اليد المحترف فى ليموج الفرنسي و فى بطولة العالم، التى اختتمت مؤخرا بكرواتيا والدنمارك والنرويج وحصل المنتخب الدنماركى على لقبها.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي وضع تعديلات علي الأسس ولائحة الاحتراف ووضع بنود تُسهّل عملية احتراف لاعبي الأندية المصرية المختلفة، في الدوريات العالمية وهي الخطوة التي لابد ان تتحقق من أجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي اعلي مستوي يهدف اليها مجلس الاتحاد المنتخب.