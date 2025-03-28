شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يعود لقيادة حرس الحدود امام الزمالك فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد يوسف المدير الفنى لـ حرس الحدود إلى قيادة الفريق مرة أخرى قبل مواجهة الزمالك القادمة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وغاب محمد يوسف عن حرس الحدود الفترة الماضية بسبب خضوعه إلى عملية جراحيه بعدما قام بتأجيلها أكثر من مرة بسبب إرتباطات الفريق ، واستغل محمد يوسف التوقف الدولي الأخير وأجرى هذه الجراحة وسيخضع إلى فحوصات طبية خلال 72 ساعة لمزيد من الأطمئنان على صحته قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق.

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 13 أبريل المقبل ، ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.