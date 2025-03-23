مكون في مطبخك يحمي المخ ويقلل الالتهابات.. كيف يمكن استخدامه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد تندهش إذا علمت أن الفول السوداني، الذي يُعتبر مجرد تسالي أو مكسرات رخيصة الثمن، يحمل في داخله فوائد صحية تُشبه تأثير بعض الأدوية، وهذا ليس مبالغة، بل حقيقة أكدتها الأبحاث العلمية الحديثة، فبعيدًا عن كونه وجبة خفيفة لذيذة، يحتوي الفول السوداني على مركبات وعناصر غذائية يمكن أن تحمي القلب، وتعزز صحة المخ، وتساعد في تقليل الالتهابات.

تعرف على الفوائد الصحية للفول السوداني

كشفت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition أن تناول الفول السوداني بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 25%، كما يعزز وظائف المخ ويحمي من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

والدراسة التي أجريت على أكثر من 20 ألف شخص، أظهرت أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والألياف، والبروتينات النباتية الموجودة في الفول السوداني تساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات المزمنة.

وفي هذا السياق أكد دكتور التغذية العلاجية، أحمد علام لـ«الوطن»، أن الفول السوداني ليس مجرد طعام ترفيهي، بل مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل «ريسفيراترول»، التي تُشكل دورًا في حماية خلايا المخ من التلف وتعزز الذاكرة والتركيز.

مصدر مثالي للبروتين النباتي

وبالمقارنة مع اللحوم الحمراء، يُعتبر الفول السوداني مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في بناء العضلات وتعزيز صحة العظام، وهذا يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين ولمن يسعون لتقليل استهلاكهم للحوم دون التأثير على احتياجاتهم الغذائية.

الفول السوداني وحساسية البعض له

وعلى الرغم من فوائده العديدة، إلا أن الفول السوداني يُعدّ من أكثر الأطعمة المسببة للحساسية، حيث يمكن أن تؤدي حساسيته إلى ردود فعل تحسسية خطيرة مثل صعوبة التنفس أو الصدمة التحسسية، وأشار خبير التغذية، إلى أن بعض الأفراد قد يحتاجون إلى تجنب الفول السوداني تمامًا، في حين أن آخرين يمكنهم تناوله بأمان طالما لا يعانون من حساسية تجاهه.

كيف تضيف الفول السوداني لنظامك الغذائي؟

إدخال الفول السوداني في نظامك الغذائي ليس أمرًا صعبًا، بل يمكن أن يكون ممتعًا، سواء عن طريق تناوله كمحمص خفيف، أو استخدام زبدة الفول السوداني في وجبة الإفطار، أو إضافته إلى السلطات والأطباق المختلفة.

أفضل الطرق لتناول الفول السوداني:

1. الفول السوداني المحمص، يُعد خيار صحي ومليء بالنكهة، يفضل تناوله بدون ملح أو زيوت مضافة.

2. زبدة الفول السوداني، تمثل بديل مغذي للدهن على الخبز أو إضافتها إلى العصائر.

3. إضافته إلى الشوفان أو الزبادي، لتعزيز القيمة الغذائية وزيادة الشعور بالشبع.

فلم يعد الفول السوداني مجرد «تسالي» نتناوله دون تفكير، بل أصبح عنصرًا غذائيًا مهمًا يحمل فوائد مذهلة لصحة القلب والمخ والجسم بشكل عام، ومع تزايد الأبحاث حول فوائده، يبدو أن إدراجه في النظام الغذائي اليومي قد يكون من أفضل العادات الصحية التي يمكن تبنيها.