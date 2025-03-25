القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقدم في العمر، يصبح البحث عن وسائل للحفاظ على المظهر الشاب والصحة الجيدة أمرًا ضروريًا للكثيرين، وفي ظل انتشار المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية التي تدّعي قدرتها على مكافحة الشيخوخة، تبقى الحلول الطبيعية هي الأفضل والأكثر أمانًا، ومن بين هذه الحلول، يبرز القرع العسلي كأحد الأطعمة السحرية التي تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين جودة الحياة، فهو ليس مجرد مكون يدخل في وصفات الطهي، بل هو كنز غذائي يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تجعل منه خيارًا مثاليًا لمن يسعون للحفاظ على نضارة البشرة وصحة الجسم.

من مطبخك إلى بشرتك.. كيف يعزز القرع العسلي جمالك؟

غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية

يحتوي القرع العسلي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجلد وتمنحه إشراقة طبيعية، كـ فيتامين (أ)، على سبيل المثال، يساعد في تجديد خلايا البشرة، ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما يساعد فيتامين (ج) على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وحيويته.

مضادات الأكسدة.. درع وقائي ضد الشيخوخة المبكرة

يعتبر القرع العسلي مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، التي تحارب الجذور الحرة المسببة لشيخوخة الجلد، التعرض المستمر لأشعة الشمس والتلوث البيئي ويؤدي إلى تلف خلايا الجلد، ولكن تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في تقليل هذا الضرر وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر.

الترطيب العميق وتحسين نسيج البشرة

نسبة الماء العالية الموجودة في القرع العسلي تساهم في ترطيب البشرة من الداخل، ما يمنحها مظهرًا أكثر امتلاءً وصحة، كما أن احتواءه على الألياف الغذائية يساعد في تحسين عملية الهضم، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على صفاء ونقاء الجلد، حيث إن الجهاز الهضمي الصحي يساهم في إزالة السموم من الجسم، ما يساعد في تقليل مشكلات البشرة مثل حب الشباب والبهتان.

الفوائد الصحية الأخرى للقرع العسلي

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن هناك عدة فوائد صحية لقرع العسلي من بينها:

داعم قوي لصحة القلب

القرع العسلي من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر ضروري للحفاظ على توازن ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على الألياف التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوية جهاز المناعة

الفيتامينات المتوفرة في القرع العسلي، مثل فيتامين (أ) و(ج)، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهاز المناعة، حيث تساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الأمراض والعدوى، بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من التلف، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا.

تحسين صحة العيون

احتواء القرع العسلي على نسبة عالية من البيتا كاروتين يجعله غذاءً مثاليًا للحفاظ على صحة العينين، يتحول هذا المركب داخل الجسم إلى فيتامين (أ)، الذي يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

دور مهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت دراسات حديثة أن القرع العسلي يمكن أن يساعد في تحسين استجابة الجسم للإنسولين، ما يجعله خيارًا غذائيًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المُعرضين لخطر الإصابة به، وتعمل الألياف الغذائية الموجودة فيه على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يساعد في الحفاظ على مستويات سكر مستقرة لفترة أطول.

كيفية الاستفادة من القرع العسلي في النظام الغذائي

قال خبير التغذية العلاجية، إنه يمكن الاستفادة من القرع العسلي في النظام الغذائي عن طريق اتباع بعض الخطوات منها:

تحضيره في صورة حساء مغذي

حساء القرع العسلي من الخيارات المثالية في فصل الشتاء، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية العديدة، يمكن تحضيره بإضافة التوابل الطبيعية مثل الزنجبيل والقرفة، ما يعزز فوائده الصحية.

إضافته إلى السلطات والمخبوزات

يمكن شوي مكعبات القرع العسلي وإضافتها إلى السلطات للحصول على وجبة مغذية ومليئة بالفيتامينات، كما يمكن استخدامه في تحضير المخبوزات الصحية مثل الكعك والبان كيك، ما يمنحها قوامًا مميزًا ونكهة طبيعية حلوة.

تناوله في صورة عصير منعش

عصير القرع العسلي هو وسيلة رائعة للاستمتاع بفوائده، حيث يمكن خلطه مع الحليب أو الزبادي وإضافة العسل لتعزيز قيمته الغذائية، ويُفضل تناوله صباحًا للحصول على طاقة تدوم طوال اليوم.

استخدام بذوره كوجبة خفيفة صحية

بذور القرع العسلي غنية بالزنك والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة الجهاز العصبي وتعزيز جودة النوم، فيمكن تناولها محمصة كوجبة خفيفة بين الوجبات أو إضافتها إلى الأطعمة الأخرى مثل الزبادي أو الشوفان.

تحذيرات عند تناول القرع العسلي

الإفراط قد يؤدي إلى زيادة الوزن

على الرغم من فوائده العديدة، فإن تناول القرع العسلي بكميات كبيرة، خاصة إذا تم تحضيره بإضافة السكر أو الكريمة، قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، مما يساهم في زيادة الوزن، لذا يُفضل تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

قد يتسبب في مشكلات هضمية لبعض الأشخاص

نسبة الألياف العالية في القرع العسلي قد تكون صعبة الهضم لدى بعض الأفراد، مما قد يؤدي إلى اضطرابات معوية مثل الانتفاخ أو الغازات. لذلك، يُنصح بتجربة كميات صغيرة منه أولاً قبل الاعتماد عليه كجزء أساسي من النظام الغذائي.

يؤثر على مستويات ضغط الدم

نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من القرع العسلي إلى انخفاض ضغط الدم، لذا يُنصح المرضى الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم باستشارة الطبيب قبل استهلاكه بكثرة.