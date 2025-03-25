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الامارات | اللوفر أبوظبي يُمدّد موعد «تعاوَن وابتكِر»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | اللوفر أبوظبي يُمدّد موعد «تعاوَن وابتكِر» 1/2
  • الامارات | اللوفر أبوظبي يُمدّد موعد «تعاوَن وابتكِر» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللوفر أبوظبي عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال عروض المشروعات للمشاركة في مبادرة «تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي» حتى 30 أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة إلى بناء شراكات مبتكرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وتتمحور النسخة الأولى من المبادرة، التي تُعنى بالهندسة المعمارية الأيقونية للمتحف، حول دعوة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها لاستلهام تصاميم متحف اللوفر أبوظبي، ونسيجه الثقافي الثري، وتتمثل باكورة هذا التعاون في ابتكار مجموعة حصرية من المنتجات المبتكرة عالية الجودة التي تُجسّد روح المتحف، وتحظى بإعجاب الجمهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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