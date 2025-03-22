«آكل إيه لو عندي جرثومة المعدة؟».. أفضل الأطعمة للمصابين بـ«هيليكوباكتر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثيرون حول العالم من جرثومة المعدة، وهي الإصابة ببكتريا تخترق الجسم عن طريق الطعام والشراب، وتظل حية داخل القناة الهضمية، وتُعرف بـ الميكروب الحلزوني او جرثومة المعدة، والتي تسبب ألما شديدا، وتحتاج نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا للمساعدة في العلاج، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد العربي، أستشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن».

وجرثومة المعدة نوع من البكتيريا تسمى هيليكوباكتر بيلوري (Helicobacter pylori)، وهي بكتيريا تعيش في المعدة ويمكن أن تسبب التهابات في جدار المعدة أو الأمعاء الدقيقة، كما تؤدي إلى مشاكل صحية مثل القرحة المعدية أو التهاب المعدة المزمن.

السبب وراء إصابة الناس بجرثومة المعدة ليس واضحًا دائمًا، لكن يُعتقد أن العدوى تنتقل عن طريق الطعام أو الماء الملوث، أو عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب. كما أن العوامل الوراثية قد تلعب دورًا في قابلية الإصابة.

نظام غذائي مناسب لمرضى جرثومة المعدة

ونصح «العربي» مرضى جرثومة المعدة بتناول الآتي:

- في وجبة الصباح (على الريق) خليط الحليب بالعسل أو مياه مُحلاة بالعسل

- وفي الوجبة الأساسية لابد أن تحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة

- وعند المساء، لابد من تناول عشاء خفيف مع علبة زبادي.

نصائح عند تناول مريض جرثومة المعدة الطعام

- تجنب تناول كميات كبيرة مرة واحدة، ويفضل تناول وجبات صغيرة اكثر من مرة.

- تجنب الفواكة الحمضية مثل الليمون واليوسفى والبرتقال.

- تجنب المقليات والأكل «المسبك» والغني بالدهون.

- تجنب البهارات والأكل الحار.

- تجنب الشاي أول القهوة علي معدة فارغة.

الوقاية من جرثومة المعدة

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري لمدة 20 ثانية.

- تجنب الأكل النيئ، والأكلات مجهولة المصدر.

- تجنب تناول المياة من الصنبور، والحرص على وجود فلتر.

- تجنب العصبية أو الضغط العصبي.