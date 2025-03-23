الامارات | «تواصل العقول وصنع المستقبل» يستمر تحت قبة الوصل.. مع إبداع بطعم السكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدينة إكسبو دبي، أول من أمس، عن فعاليات «مهرجان الكيك»، وهو أضخم مهرجان للحلويات من نوعه في المنطقة، والذي سينظم خلال الفترة من 28 نوفمبر وإلى الثاني من ديسمبر المقبل.

وسيضم المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات المتمحورة حول فنون صناعة الحلويات في العالم، مع استقطاب أشهر الطهاة الحائزين جوائز عالمية في هذا المجال، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في صناعة العديد من أنواع الحلويات الفريدة والمبتكرة. وسيستمتع الزوار بتجربة تذوق الحلويات، والتعلم من ورش العمل، ومشاهدة أهم وأشهر صناع الحلويات وهم يبدعون أجمل المنحوتات الفنية القابلة للتذوق.

وسيجمع «مهرجان الكيك» ما بين المواهب الصاعدة في مجال صناعة الحلويات وكبار طهاة الحلويات، والعائلات ومحبي قوالب الحلوى من مختلف الجنسيات الذين سيجتمعون للاحتفاء بأهم فنون وتقنيات صناعة الحلويات والمخبوزات، ضمن حدث حافل بالفعاليات والأنشطة المسلية، منها مسابقات الخبز، وتجارب تذوق الطعام المنوعة.

كما سيشتمل المهرجان على مجموعة واسعة من الفعاليات، ومن ضمنها مسابقة «خبز قوالب الحلوى» للهواة، التي تعد من أهم الفعاليات على أجندة الحدث، إذ ستتاح الفرصة خلالها للزوار لاستعراض مهاراتهم في إعداد الحلويات والمخبوزات أمام جمهور عالمي.

وأكد عدد من أشهر الطهاة حضورهم المهرجان، ومن ضمنهم خبيرة المخبوزات ومقدمة البرامج التلفزيونية الكندية الشهيرة آنا أولسون، وشيف الحلويات كلير كلارك، الحائزة وسام الإمبراطورية البريطانية والعديد من الجوائز الراقية في عالم الطهي، والشيف كيمبيرلي لين، طاهية الحلويات السابقة لدى مخبز كلاريدجز ومخبز الشيف العالمي دومينيك آنسيل، وشيف الحلويات التنفيذي في متجر هارودز ماركوس بور، إضافة إلى مشاركة طهاة محليين، مثل سحر العوضي، وهي أول شيف إماراتية للحلويات حاصلة على جوائز عدة، وغيرها من كبار صناع الحلويات العالميين.

تصاميم أخاذة

وحول هذه الفعالية الاستثنائية، قالت المخرج الإبداعي التنفيذي للترفيه والفعاليات بمدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «يتجاوز هذا المهرجان هدف الاحتفاء بفنون صناعة أصناف الحلويات اللذيذة، إذ نسعى لتسليط الضوء على المهارة الحرفية والالتزام والدقة التي تتطلبها صناعة الحلويات، بدءاً من الاختيار الدقيق للمكونات، وصولاً إلى تنفيذ التصاميم الأخاذة والمليئة بالتفاصيل التي تحول قوالب الحلوى من مجرد قطعة حلوى شهية إلى قطع فنية جميلة، لذا نعد الزوار بأن يمنحهم هذا المهرجان المتع البصرية والحسية الناتجة عن تذوق أشهى الحلويات والتمتع بتصاميمها الرائعة».

وأكدت آمنة أبوالهول لـ«الإمارات اليوم»، أن التحدي دائماً في تقديم ما لم يقدم في العالم من قبل، وذلك بهدف جعل مدينة إكسبو دبي، إرث معرض إكسبو 2020، والتواصل مع دول العالم، بهدف استكمال شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». وأضافت: «بعد مروري بيوم صعب، تناولت قطعة من الكيك في الصباح، ومن هنا تبلورت فكرة المهرجان، وقد أردنا أن تكون الفكرة مهرجاناً يحاكي الأحاسيس، وهذا ينبع من تناول السكر على نحو أساسي».

وأشارت إلى أن المحتوى الخاص بالمهرجان سيعرض على قبة الوصل، وقد تطلب التحضير لهذه العروض شهوراً، وسيستقطب المهرجان مجموعة من الطهاة العالميين الذين تميزوا في ابتكارهم وصفات حققت شهرة عالية.

وأوضحت آمنة أن الإبداعات التي سيقدمها المشاركون ستنطلق بشكل مباشر، وتتزامن مع مجموعة من العروض التي تقدم على قبة ساحة الوصل، لأن الساحة ستتحول إلى قالب كيك.

ونوهت بمشاركة مجموعة كبيرة من الطهاة الإماراتيين، وكذلك العرب، فضلاً عن الكثير من الشركات المختصة بعالم الحلوى والقهوة، والتي ستكون جزءاً من الحدث. وسيتزامن المهرجان مع عيد الاتحاد، لذا سيتم خلال المناسبة الاحتفاء بمجموعة الطهاة الإماراتيين، فضلاً عن الاحتفاء بكل شخص قرر أن تكون الإمارات بلده.

كما سيكون الحدث محطة سنوية، وفق آمنة أبوالهول، علاوة على تنظيم مسابقات للطهاة المبتدئين والشباب، فضلاً عن الطهاة العالميين، مع إمكانية طرح جائزة خاصة لطهاة الحلويات خلال المهرجان، لاسيما بعد استفتاء آراء الجمهور حول الحدث.

شراكة ناجحة

من جانبه، قال مؤسس شركة تي جي بي العالمية، سيمون رايت: «كوننا شركة عالمية متخصصة في مجال الضيافة، نسعى دائماً لإطلاق وتنظيم أفكار مبتكرة للمشاريع الخاصة بقطاع المأكولات والمشروبات، وهو ما يمكننا من منح عملائنا تجارب لا تنسى، وقد سمحت لنا شراكتنا مع مدينة إكسبو دبي بالارتقاء بإبداعاتنا، وحملت كل ما نقدمه من أفكار لآفاق غير مسبوقة، ولا شك بأن مهرجان الكيك بقائمة فعالياته وأنشطته المنوعة وحضوره القوي على الساحة العالمية من خلال استقطاب مجموعة من مشاهير الطهي وصناع الحلويات العالميين، يجسد نجاح هذه الشراكة بشكل واضح».

وصفات إماراتية إلى العالمية

قالت الشيف الإماراتية سحر العوضي لـ«الإمارات اليوم» عن دخولها عالم الحلويات: «كنت أشعر بأنني غير قادرة على إيجاد أصناف الحلويات التي أريد تناولها في الخارج، ورحت أعد وصفاتي في البيت، لذا شعرت بأن تحضير الحلويات يناسبني جداً، كما أن إعداد الحلويات يمدني بالكثير من الفرح».

وأضافت: «برنامج مهرجان الكيك حافل بالفعاليات الكبيرة، لذا أفخر بكوني جزءاً من هذا الحدث، ومدينة إكسبو دبي تقدم دائماً أبرز الفعاليات، وسأحرص على أن تكون مشاركتي بالمستوى نفسه». وأكدت الشيف الإماراتية أن الحلويات مجال يحتمل الكثير من الابتكار، وستسعى إلى جعل الوصفات الإماراتية عالمية ومتاحة للجميع.

آمنة أبوالهول:

. نعد الزوار بأن يمنحهم المهرجان تجربة بصرية وحسية ناتجة عن تذوق أشهى الحلويات والتمتع بتصاميمها الرائعة.

. 28 نوفمبر المقبل ينطلق المهرجان الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.