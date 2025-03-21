الارتباط بمن يؤذيك.. متلازمة ستوكهولم يعاني منها يوسف في لام شمسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الجدل، أثارها الطفل «يوسف» علي البيلي، بطل مسلسل «لام شمسية»، منذ الحلقة الأولى من العمل، بسبب ارتباطه الكبير بـ«وسام» الذي يؤدي دوره محمد شاهين، وهو الشخص المتهم بالاعتداء عليه، ليس الارتباط به فقط، بل إظهار مشاعر الحب والخوف له، والغيرة عليه، على الرغم من اتهامات الاعتداءات، وهو ما يسمى بـ متلازمة ستوكهولم.

تعرف على المرض الذي يعانى منه يوسف في لام شمسية

ووفقًا لما ذكرته الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، فإن الطفل «يوسف» خلال مسلسل لام شمسية، يشعر بالحب والامتنان للشخص المعتدي عليه، ويرفض حدوث شر له، بل يشعر هو بالذنب تجاهه، وهو يحدث للأشخاص الذين يعانون من متلازمة ستوكهولم، وهو ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو مَن أساء إليه بشكل من الأشكال، وفقًا لحديثها لـ«الوطن»

ما هي أعراض متلازمة ستوكهولم؟

وتأتي أعراض متلازمة ستوكهولم، على النحو التالي:

شعور الضحايا بالحب والامتنان عند رؤية معروف صغير، رغم وجود الأذى.

رفض قبول العنف تجاه الشخص «المؤذي» والتهديد بالعنف وإيذاء النفس.

الاعتقاد بأن لديهم الكفاءة لمنع سوء المعاملة التي يتعرضون لها.

الميل إلى إلقاء اللوم على النفس بدلًا من إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

بذل الجهود لإرضاء المعتدي حتى لا يتأثر.

تقييم العالم من خلال عيون المعتدي

وضع المسيء كشخص جيد أو رؤيته كضحية

علاج متلازمة ستوكهولم؟

تبدأ أولى خطوات علاج متلازمة ستوكهولم، بمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء، بأن يفهموا مشاعر المعتدين عليهم ومن يمكن مساعدتهم.

التخفيف من آثار الصدمة التي تعرض لها الضحية.

اللجوء إلى العلاج السلوكي المعرفي والاستشارات أو الدعم النفسي لاضطراب ما بعد الصدمة.