شكرا لقرائتكم خبر عن توفير للمياه.. ”استدامة“ يطور زراعة الأعلاف الموسمية في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

تجارب بحثية أولية

ممارسات مستدامة

الدمام - شريف احمد - يعمل المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ”استدامة“ على مشروع بحثي رائد لتطوير زراعة الأعلاف الموسمية، بالتعاون مع شركات وطنية متخصصة. وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل استهلاك المياه.ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة لتحقيق الاستدامة الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم القطاع الزراعي وتحدّ من التأثير البيئي للزراعة التقليدية.ويجري تنفيذه حاليًا في خمس مناطق زراعية رئيسية بالمملكة، هي: وادي الدواسر «الرياض»، وحرض «المنطقة الشرقية»، وحائل، وتبوك، والجوف. وقد تم اختيار هذه المناطق لدراسة تأثير الظروف المناخية والتربة على زراعة الأعلاف الموسمية، بهدف تحديد الأساليب الزراعية الأكثر كفاءة لكل بيئة.كشفت التجارب البحثية الأولية عن نتائج واعدة، حيث أظهرت ارتفاع كفاءة استهلاك المياه بنسبة 40% مقارنة بالأعلاف المعمرة. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الأعلاف الموسمية المزروعة تحسينًا في المحتوى الغذائي، حيث بلغت نسبة البروتين فيها ما بين 20% و25% مما يجعلها خيارًا أكثر كفاءة لدعم قطاع الثروة الحيوانية.وشملت الدراسة تقييم 11 صنفًا مختلفًا من الأعلاف الموسمية، أظهرت 7 منها إنتاجية متميزة وقيمة غذائية عالية. ويعزز هذا التوجه نحو التوسع في زراعة هذه الأصناف لدعم قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.يهدف المشروع البحثي إلى تطوير ممارسات زراعية مستدامة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.ويسهم المشروع في دعم المزارعين والمستثمرين الزراعيين من خلال توفير بيانات دقيقة حول أفضل ممارسات زراعة الأعلاف الموسمية، مما يعزز فرص نجاحهم واستدامة مشاريعهم.