شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 18 ساعة.. استئناف رحلات الخطوط السعودية إلى مطار هيثرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية السعودية، انتظام رحلاتها من وإلى مطار هيثرو اعتباراً من صباح اليوم السبت، 22 مارس 2025، حيث سيجري تخصيص طائرات ذات سعة مقعدية أكبر.



وأدى حريق في محطة كهرباء فرعية إلى انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو معظم يوم الجمعة، وإغلاق المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا لمدة 18 ساعة تقريبا، ما تسبب في إلغاء الرحلات على نطاق واسع ومشكلات في إعادة توجيه الرحلات.



الرحلات إلى مطار هيثرو

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وأفادت الخطوط الجوية السعودية، في بيان عبر منصة إكس، مساء الجمعة، بأنها حرصت على استيعاب متطلبات الضيوف لرحلات القدوم والمغادرة والمواصلة لمطار هيثرو وتلبية رغباتهم، فيما يقف على عودة العمليات التشغيلية فريق متخصص لضمان انسيابية الحركة وخدمة الضيوف وفق أعلى معايير الجودة.