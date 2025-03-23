شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مستفيد.. تنظيم مأدبة إفطار للصائمين في العاصمة الكرواتية زغرب والان نبدء بالتفاصيل

برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

خدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في سراييفو، مائدة إفطار للصائمين في المركز الإسلامي الثقافي في العاصمة الكرواتية زغرب.ويأتي ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.واستفاد من مائدة الإفطار قرابة 100 صائم من الرجال والنساء، ويستهدف البرنامج قرابة 8 آلاف مستفيد طيلة أيام الشهر.من جهة أخرى أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي, مأدبة لتفطير الصائمين.واستفاد منها قرابة 350 مستفيدًا، فيما أشاد رئيس جمعية أهل الحديث الدكتور عبداللطيف الكندي بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار.وأجمع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين على أن ما قدمته المملكة لهم، يعكس أصالتها، ويعزز مكانتها، باعتبارها دولة حامية للإسلام والمسلمين، لا تدخر جهدًا لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يحتاجون له من خدمات نوعية على مدار العام.