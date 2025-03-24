- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجربة هبوط الإسعاف الجوي بالحرم المكي لإجلاء الحالات المرضية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الهلال الأحمر تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي
بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بـ الحرم المكي.
ويخصص هذا المكان، لإجلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة في أثناء المواسم.
الإسعاف الجوي في السعوديةوفي يناير الماضي استخدم لأول مرة بالمنطقة الشرقية الإسعاف الجوي، بعدما استجاب مركز القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية لبلاغ إسعافي، بعد حادث تصادم مروري داخل إحدى المناطق البرية قرب مدينة الدمام.
وجرى توجيه الإسعاف الجوي وفرقة إسعافية لمباشرة الحادث وتبين وجود مصاب حالته حرجة، ونقل لمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران بعد تفعيل مسار الإصابات
وذكر حينها أن الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية على أتم الاستعداد لسرعة الاستجابة في حالات الحوادث التي تتطلب مشاركته في نقل المصابين، وكذلك الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية المنتشرة في المنطقة الشرقية للمساهمة في حفظ الأرواح.
بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بـ الحرم المكي.
ويخصص هذا المكان، لإجلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة في أثناء المواسم.
الإسعاف الجوي في السعوديةوفي يناير الماضي استخدم لأول مرة بالمنطقة الشرقية الإسعاف الجوي، بعدما استجاب مركز القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية لبلاغ إسعافي، بعد حادث تصادم مروري داخل إحدى المناطق البرية قرب مدينة الدمام.
وجرى توجيه الإسعاف الجوي وفرقة إسعافية لمباشرة الحادث وتبين وجود مصاب حالته حرجة، ونقل لمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران بعد تفعيل مسار الإصابات
الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقيةوأوضح المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، خالد العنزي، أن مسار الإصابات هو نقل الحالة الإسعافية (الإصابة) المصنفة باللون الأحمر إلى مستشفى مصنف بالمستوى الأول أو الثاني مع الإبلاغ المسبق للمستشفى لتفعيل كود الإصابات في قسم الطوارئ.
وذكر حينها أن الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية على أتم الاستعداد لسرعة الاستجابة في حالات الحوادث التي تتطلب مشاركته في نقل المصابين، وكذلك الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية المنتشرة في المنطقة الشرقية للمساهمة في حفظ الأرواح.