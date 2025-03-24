شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تنتعش مع ترقب المستثمرين مكاسب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتطلع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى أسبوع آخر من المكاسب، مع اقتراب نهاية شهر وربع شهدا تقلبات حادة. يأتي هذا بينما يحاول المستثمرون تقييم قدرة السوق على تجاوز موجة التراجع الأخيرة، وفقًا لما أوردته شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية.

مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.4%.

الرسوم الجمركية تعود إلى الواجهة

عادت الرسوم الجمركية لتجذب انتباه المستثمرين مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم متبادلة، والمقرر في الثاني من أبريل.

اقرأ أيضاً: بالأرقام.. تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

وفي تصريح له يوم الجمعة، أشار ترامب إلى أنه سيُبقي على "المرونة" بشأن هذه الرسوم، لكنه لم يُفصح عن تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذها.

مخاوف من تباطؤ اقتصادي

من بين المخاوف التي تلوح في الأفق في "وول ستريت" ما إذا كانت الخسائر الأخيرة في السوق مجرد تباطؤ مؤقت أم بداية لانكماش اقتصادي.

بروخ كاسمان، كبير الاقتصاديين في بنك "جي بي مورغان"، توقع أن تصل احتمالية حدوث ركود اقتصادي إلى 40%.

موسم الأرباح والمؤشرات الاقتصادية

هذا الأسبوع، تترقب الأسواق صدور نتائج الأرباح الفصلية لعدد من الشركات الكبرى، في أسبوع يبدو أقل نشاطًا من حيث الإصدارات المالية.

اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

على صعيد البيانات الاقتصادية، من المنتظر صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما تتجه الأنظار إلى نتائج مسح ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات.

أسبوع إيجابي للأسهم الأمريكية

اختتمت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي على أداء قوي، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية.

وذكر مكتب التداول في "بنك أوف أمريكا" أن "أسواق الأسهم تبدو مهيأة للتعافي، بعد أن تجاوزت عقبات تحديد المراكز، وبدأت المعنويات بالتحسن، مع عودة التدفقات المالية إلى المسار الصاعد، وتسليط الضوء بشكل أكبر على مخاوف النمو".

مرونة ترامب تخفف التوترات

في سياق متصل، ساهمت تصريحات ترامب حول إمكانية وجود مرونة في تطبيق الرسوم الجمركية في تخفيف قلق المستثمرين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن التعريفات الجمركية المرتقبة قد تكون أقل اتساعًا، ومن المرجح أن تشمل استثناءات لبعض الصناعات.