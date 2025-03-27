شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع نسبى فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.. بكم الأخضر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تعاملات مساء اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، شهدت الأسواق المالية تراجعًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المصري.

هذا التراجع يأتي في ظل توازن بين العرض والطلب محليًا، مع ثبات نسبي في أسعار العملات العالمية، ويعد هذا التطور أمرًا هامًا للمستثمرين والمسافرين.

يُذكر أن البنوك المصرية تُحدّث أسعار العملات الأجنبية يومياً بناءً على حركة السعر في البنك المركزي، مع مراعاة عوامل العرض والطلب والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.