شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد توزيع وجبات الإفطار لزوار المملكة في مطارات جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في صورة مشرقة تعكس روح العطاء والكرم الذي تتسم به المملكة، يواصل موظفو مطارات جدة، بمشاركة متطوعين من مختلف الأعمار، رسم البسمة على وجوه المعتمرين والزوار القادمين إلى المملكة، وذلك عبر توزيع وجبات الإفطار على الصائمين منذ لحظة وصولهم.

وأوضحت إدارة مطارات جدة أن هذه المبادرة، التي تقدم 370,000 وجبة خلال شهر رمضان المبارك من خلال توزيع أكثر من 13,000 وجبة يوميًا، يشارك فيها أكثر من 40 متطوعًا إلى جانب موظفي المطار وعدد من الجمعيات الخيرية، مثل جمعية نماء الخيرية، جمعية هدية الحاج والمعتمر، عيون جدة، وجمعية إكرام عابر سبيل، تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لمطارات جدة، بهدف التخفيف عن الصائمين الذين يتزامن موعد سفرهم مع أذان المغرب.



روح العطاء في صالات السفر

صالح يوسف فرج صالح يوسف



“اليوم” التقت بعدد من المشاركين في هذه المبادرة، حيث عبّر صالح يوسف فرج، أحد موظفي المطار، عن سعادته بالمساهمة في تقديم وجبات الإفطار للصائمين، قائلًا: “هذه المبادرة تعكس الوجه الحقيقي للمملكة كبلد مضياف لخدمة ضيوف الرحمن، منذ عشر سنوات وأنا أشارك في هذا العمل، بل أحرص أحيانًا على إشراك أبنائي فيه لغرس قيم الضيافة وكسب الأجر من خلال إطعام الصائمين".

أما ابنه يزن صالح فرج، الذي يشارك كمتطوع، فقد أكد أن هذه التجربة تمنحه شعورًا رائعًا، موضحًا: “منذ أن يطأ المعتمرون والزوار أرض المملكة، يجدون من يخدمهم ويهتم براحتهم. أن نكون جزءًا من هذا الخير هو أمر يسعدني كثيرًا، خاصة عندما نرى الابتسامة على وجوههم ونتلقى دعواتهم الصادقة". يزن صالح فرج يزن صالح

من جانبه، قال فيصل طارق السالم، وهو أحد موظفي المطار المشاركين: “الأعمال الخيرية في المملكة لا تتوقف عند حد معين، فحب الخير متأصل في نفوس الجميع، لا سيما في شهر رمضان، حيث يتسابق الناس لنيل الأجر وخدمة الآخرين. أن يكون وطننا قبلة للمسلمين فهذا تكريم إلهي يجب أن نقابله بالشكر والعمل".

“اليوم” التقت بعدد من المشاركين في هذه المبادرة، حيث عبّر صالح يوسف فرج، أحد موظفي المطار، عن سعادته بالمساهمة في تقديم وجبات الإفطار للصائمين، قائلًا: “هذه المبادرة تعكس الوجه الحقيقي للمملكة كبلد مضياف لخدمة ضيوف الرحمن، منذ عشر سنوات وأنا أشارك في هذا العمل، بل أحرص أحيانًا على إشراك أبنائي فيه لغرس قيم الضيافة وكسب الأجر من خلال إطعام الصائمين".أما ابنه يزن صالح فرج، الذي يشارك كمتطوع، فقد أكد أن هذه التجربة تمنحه شعورًا رائعًا، موضحًا: “منذ أن يطأ المعتمرون والزوار أرض المملكة، يجدون من يخدمهم ويهتم براحتهم. أن نكون جزءًا من هذا الخير هو أمر يسعدني كثيرًا، خاصة عندما نرى الابتسامة على وجوههم ونتلقى دعواتهم الصادقة".من جانبه، قال فيصل طارق السالم، وهو أحد موظفي المطار المشاركين: “الأعمال الخيرية في المملكة لا تتوقف عند حد معين، فحب الخير متأصل في نفوس الجميع، لا سيما في شهر رمضان، حيث يتسابق الناس لنيل الأجر وخدمة الآخرين. أن يكون وطننا قبلة للمسلمين فهذا تكريم إلهي يجب أن نقابله بالشكر والعمل".

أجيال تنشأ على حب العطاء



لم يقتصر التطوع على الكبار فقط، فقد كان للجيل الصاعد نصيبه من المشاركة. الطفل معاذ، الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، وقف بحماس يوزع الوجبات، قائلًا: “أحب التطوع، وأشعر بالسعادة وأنا أساعد الآخرين. أمي وأبي علماني أن الخير يجلب البركة، وأنا أحب أن أكون جزءًا منه". الطفل معاذ المشارك في توزيع الوجبات في مطارات جدة الطفل معاذ

أما المتطوعة نورة الشريف، فقد عبرت عن مشاعرها قائلة: “رمضان شهر الخير، وهذه الأجواء الرائعة جعلتني أحرص على التواجد هنا يوميًا للمشاركة في توزيع الوجبات. تم تخصيص مواقع متعددة للتوزيع، مثل الصالة (1)، الصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة، لضمان وصول الوجبات لجميع الصائمين في الوقت المناسب". لم يقتصر التطوع على الكبار فقط، فقد كان للجيل الصاعد نصيبه من المشاركة. الطفل معاذ، الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، وقف بحماس يوزع الوجبات، قائلًا: “أحب التطوع، وأشعر بالسعادة وأنا أساعد الآخرين. أمي وأبي علماني أن الخير يجلب البركة، وأنا أحب أن أكون جزءًا منه".أما المتطوعة نورة الشريف، فقد عبرت عن مشاعرها قائلة: “رمضان شهر الخير، وهذه الأجواء الرائعة جعلتني أحرص على التواجد هنا يوميًا للمشاركة في توزيع الوجبات. تم تخصيص مواقع متعددة للتوزيع، مثل الصالة (1)، الصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة، لضمان وصول الوجبات لجميع الصائمين في الوقت المناسب".



التزام يتجدد كل عام



وأكد فهد الغامدي، أحد المشاركين في المبادرة، أن البرنامج يواصل تقديم وجبات الإفطار في جميع الصالات، مشيرًا إلى أن 370,000 وجبة سيتم توزيعها خلال شهر رمضان، بمعدل أكثر من 13,000 وجبة يوميًا. فهد الغامدي فهد الغامدي

وأضاف: "هذا الرقم يعكس التزام مطارات جدة بالتواصل مع المجتمع وخدمة المسافرين، ليشعر الجميع بدفء الضيافة

وأكد فهد الغامدي، أحد المشاركين في المبادرة، أن البرنامج يواصل تقديم وجبات الإفطار في جميع الصالات، مشيرًا إلى أن 370,000 وجبة سيتم توزيعها خلال شهر رمضان، بمعدل أكثر من 13,000 وجبة يوميًا.وأضاف: "هذا الرقم يعكس التزام مطارات جدة بالتواصل مع المجتمع وخدمة المسافرين، ليشعر الجميع بدفء الضيافة السعودية منذ لحظة وصولهم"

مبادرة تحمل روح المملكة



تظل هذه المبادرة نموذجًا حيًا يعكس القيم الإسلامية والإنسانية للمملكة، حيث لا يقتصر دور مطارات جدة على تقديم الخدمات اللوجستية، بل يمتد ليشمل جانبًا إنسانيًا يعكس الوجه الحقيقي للسعودية كأرض للخير والعطاء.