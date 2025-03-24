شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل هبوطه وسط آمال السلام في أوكرانيا وتوقعات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب انخفاضه خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى حوالي 3025 دولارًا للأوقية (الأونصة)، متراجعًا من أعلى مستوى قياسي سجله يوم الخميس الماضي، وسط آمال بإحراز تقدم في جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أفادت به منصة "FXStreet" الأمريكية.
تطورات حرب أوكرانيا تؤثر على الذهب
تراجعت شهية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن بعد تقارير عن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في الرياض بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يُجري مندوبون أمريكيون وروس محادثات منفصلة يوم الإثنين، ما زاد من التوقعات بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية، وهو ما ساهم في تراجع الطلب على الذهب، الذي يُعد أصلًا تقليديًا للملاذات الآمنة خلال الأزمات.
توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم الذهب
رغم هذا التراجع، يظل احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مجددًا عاملًا داعمًا لأسعار الذهب، الذي لا يدر عائدًا.
وكان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه خلال شهري يناير ومارس، في انتظار المزيد من التقدم في كبح التضخم. ويُبدي صانعو السياسات في البنك المركزي درجة عالية من الحذر في توقعاتهم، مع الإشارة إلى إمكانية تنفيذ خفضين للفائدة خلال عام 2025.
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تصريحات باول حول سياسات ترامب
في سياق آخر، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن بعض السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية على الواردات، قد تسببت في إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.
من جانبه، صرّح أليكس إيبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أليجانس جولد"، قائلاً:
"الذهب لا يُظهر حتى الآن سلوكًا تقليديًا كملاذ آمن للمستثمرين الأفراد، نظرًا لأننا من الناحية الفنية لسنا في حالة ركود، بل نشهد تباطؤًا اقتصاديًا، وهو ما قد يؤدي إلى حالة أكبر من عدم اليقين وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن."
أداء الدولار الأمريكي والضغط على الذهب
في المقابل، حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه المتواضعة التي حققها الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أدنى مستوياته في عدة أشهر، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب.
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لكن، من المتوقع أن يُؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي، الناتج جزئيًا عن السياسات الجمركية، إلى استئناف دورة خفض الفائدة، ما قد يُضعف الدولار ويُعزز جاذبية الذهب.
ويُضاف إلى ذلك استمرار المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يُعزز الطلب على المعدن الأصفر ويدفعه لتقليل خسائره.
توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة
يُنظر إلى تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي له عند 3057 – 3058 دولارًا للأوقية كحافز تقني جديد يُشجع على استمرار عمليات الشراء، ما قد يُمهّد الطريق نحو تمديد الاتجاه الصعودي الذي شهده المعدن الثمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تطورات حرب أوكرانيا تؤثر على الذهب
تراجعت شهية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن بعد تقارير عن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في الرياض بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يُجري مندوبون أمريكيون وروس محادثات منفصلة يوم الإثنين، ما زاد من التوقعات بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية، وهو ما ساهم في تراجع الطلب على الذهب، الذي يُعد أصلًا تقليديًا للملاذات الآمنة خلال الأزمات.
توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم الذهب
رغم هذا التراجع، يظل احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مجددًا عاملًا داعمًا لأسعار الذهب، الذي لا يدر عائدًا.
وكان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه خلال شهري يناير ومارس، في انتظار المزيد من التقدم في كبح التضخم. ويُبدي صانعو السياسات في البنك المركزي درجة عالية من الحذر في توقعاتهم، مع الإشارة إلى إمكانية تنفيذ خفضين للفائدة خلال عام 2025.
اقرأ أيضاً: بعد صعوده لـ 3 آلاف دولار.. هل يفعلها الذهب ويتجاوز 3500 هذا العام؟
تصريحات باول حول سياسات ترامب
في سياق آخر، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن بعض السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية على الواردات، قد تسببت في إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.
من جانبه، صرّح أليكس إيبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أليجانس جولد"، قائلاً:
"الذهب لا يُظهر حتى الآن سلوكًا تقليديًا كملاذ آمن للمستثمرين الأفراد، نظرًا لأننا من الناحية الفنية لسنا في حالة ركود، بل نشهد تباطؤًا اقتصاديًا، وهو ما قد يؤدي إلى حالة أكبر من عدم اليقين وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن."
أداء الدولار الأمريكي والضغط على الذهب
في المقابل، حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه المتواضعة التي حققها الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أدنى مستوياته في عدة أشهر، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب.
اقرأ أيضاً: سعر الذهب يستقر عند مستوى مرتفع وترقب لخطوة ترامب المقبلة
لكن، من المتوقع أن يُؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي، الناتج جزئيًا عن السياسات الجمركية، إلى استئناف دورة خفض الفائدة، ما قد يُضعف الدولار ويُعزز جاذبية الذهب.
ويُضاف إلى ذلك استمرار المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يُعزز الطلب على المعدن الأصفر ويدفعه لتقليل خسائره.
توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة
يُنظر إلى تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي له عند 3057 – 3058 دولارًا للأوقية كحافز تقني جديد يُشجع على استمرار عمليات الشراء، ما قد يُمهّد الطريق نحو تمديد الاتجاه الصعودي الذي شهده المعدن الثمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.