شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الاقتصاد أن الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق، ويعد أحد الأصول الأكثر متابعة من قبل المستثمرين، ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 21 سعر4280 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

-عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

وينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل. ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يستعد المشاركون في السوق لخطط التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، والتي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



