523 جولة رقابية لتجارة الباحة

ونوّه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة، سعيد بن محمد الغامدي، أن الجولات تأتي للتأكد من وفرة السلع، والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، ومراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة؛ لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.
وأكد الغامدي التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.
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