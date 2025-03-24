523 جولة رقابية لتجارة الباحة

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة نحو 523 جولة رقابية استباقية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظاتها مع قرب عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة وفرة السلع، والمنتجات الأساسية وبدائلها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

ونوّه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة، سعيد بن محمد الغامدي، أن الجولات تأتي للتأكد من وفرة السلع، والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، ومراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة؛ لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.

وأكد الغامدي التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.