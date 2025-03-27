إتلاف 500 كجم مواد غذائية فاسدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتنسيق مع بلدية العزيزية الفرعية، وقفت على الموقع الذي تضمن محلًا تجاريًا مغلقًا وشققًا خلفية تُستخدم بشكل غير نظامي، وأسفرت الجولة عن ضبط كميات كبيرة من العصائر والمواد الغذائية المخزنة بطرق غير صحية، تجاوزت 1100 لتر من السوائل، ونحو نصف طن من المنتجات المتنوعة الفاسدة، إضافة إلى مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر.
وبيّنت أن الموقع ضُبط بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، والضبط الميداني، ورصد نشاط غير نظامي لتجهيز وتعبئة العصائر، وتخزين الجبن والملونات الصناعية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط مستودع يحتوي على زيت زيتون وسمن غنم خُزنت بشكل غير مطابق للاشتراطات.
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