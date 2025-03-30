الجيش الغاني اعلن فقدان ثلاثة بحارة صينيين اثر تعرض سفينتهم لهجوم

أعلن الجيش الغاني في بيان "فقدان ثلاثة بحارة صينيين منذ تعرض سفينتهم الخميس لهجوم يشتبه بأن قراصنة نفذوه قبالة سواحل غانا.

وصعد سبعة مسلحين الخميس على متن السفينة "منغكسين 1" المسجلة باعتبارها مخصصة للصيد٬ قبالة السواحل الغانية، بحسب الجيش.

واوضح الجيش "قام المهاجمون بجمع أفراد الطاقم، مما دفع آخرين إلى الاختباء. وبعد ثلاث ساعات من رحيلهم، تبين اختفاء القبطان ونائبه وكبير المهندسين، وجميعهم صينيون"٬ لافتا الى انه "يشتبه في أن المهاجمين خطفوهم".

وأشار الجيش إلى أن "السلطات الغانية تتبادل المعلومات حول هذا الموضوع مع الدول الأخرى الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)".