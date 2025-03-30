شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست "بداية جديدة" يحقق نجاحًا كبيرًا فى إلهام الشباب ودعمهم لبناء المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بودكاست “بداية جديدة"، نجاحًا كبيرًا خلال عرضه خلال شهر رمضان، على عدد من القنوات التلفزيونية المصرية، من بينها قناة الحياة، والقناة الأولى المصرية، والقناة الثانية، بالإضافة إلى توفره عبر منصة Watch It. وتميز البرنامج بتقديمه من قبل الطفلة ريما مصطفى، الطفلة لافينيا نادر، والطفل آدم وهدان، الذين استطاعوا بأسلوبهم العفوي والمميز أن يضفوا طابعًا فريدًا على الحلقات، مما جذب اهتمام الجمهور بمختلف فئاته.

واستطاع البرنامج أن يستقطب اهتمام المشاهدين بفضل محتواه الحواري الثري، الذي جمع نخبة من الشخصيات المؤثرة والخبراء في مختلف المجالات، مما جعله منصة متميزة لمشاركة التجارب الملهمة والرؤى القيّمة.

وسلط البودكاست الضوء على أهم القضايا التي تهم الشباب، حيث ركز على موضوعات رئيسية مثل تطوير المهارات، وبناء المستقبل المهني، والابتكار وريادة الأعمال، ودور الشباب في التنمية. ومن خلال حلقاته المتنوعة، استعرض البرنامج، تقديم تجارب نجاح ملهمة وسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة، مقدمًا حلولًا وأفكارًا تحفيزية تساعدهم في تحقيق طموحاتهم.

ونجح البودكاست في استضافة شخصيات بارزة من بينهم: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال، من بينهم محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة “كليوبترا”، والسير مجدي يعقوب، مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

وعرض البرنامج مجموعة متنوعة من القضايا التي تسهم في دعم الشباب وتحفيزهم، حيث تناول موضوع الإبداع ودوره في تحقيق النجاح الفني، وأهمية الرياضة في ترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط، إلى جانب الاقتصاد وريادة الأعمال، وتسليط الضوء على السياحة كأحد الركائز الأساسية لتعزيز الهوية الثقافية المصرية.

كما اهتمت الحلقات بقضايا التنمية الشخصية، مثل تنمية المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف.

يأتي بودكاست “بداية جديدة” في إطار التزام مبادرة “مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان” بدعم وتمكين الشباب من خلال توفير منصة حوارية تساهم في تسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات التي واجهها الخبراء في مجالاتهم المختلفة، مما يمنح المستمعين فرصة للتعلم والاستفادة من تجارب حقيقية تحفزهم على تحقيق طموحاتهم، وترسّخ قيم الابتكار والتطور كعناصر أساسية للنجاح



بودكاست بداية جديدة (1)



بودكاست بداية جديدة (2)



بودكاست بداية جديدة (3)