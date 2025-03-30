337 موظفا يقتحمون الفضاء في عامين

النصيب الأكبر
كشف تقرير وكالة الفضاء السعودية، عن موظفي الوكالة لعامي 2024 و2025، حيث بلغ إجمالي الموظفين 337 موظفا، وفاق الموظفون في العام الماضي، الموظفين في العام الحالي، حيث بلغ موظفو الفضاء في العام الماضي 170 موظفا بـ50.44%، مقابل 167 موظفا في العام الحالي بـ49.55%، واستحوذ السعوديون على النصيب الأكبر من الوظائف في العام الحالي بـ93%، مقابل 7% موظفين غير سعوديين، وسيطر الذكور على وظائف الفضاء بـ72%، مقابل 28% للإناث.
سيطرة الثلاثينيين
سيطرت الفئة العمرية الثلاثينية من 31-35 سنة على النطاق العمري لموظفي وكالة الفضاء السعودية، حيث بلغ إجمالي الموظفين 42 موظفا بـ25%، وحلت الفئة العمرية من 36-40 سنة ثانيا، بإجمالي 40 موظفا بـ24%، ومن 41-45 سنة ثالثا، بإجمالي 35 موظفا بـ21%، ومن 25-30 سنة رابعا، بإجمالي 21 موظفا بـ13%، والفئة العمرية من 46-50 سنة خامسا، بإجمالي 16 موظفا بـ10%، وأكبر من 50 سنة سادسا، بإجمالي 13 موظفا بـ8%.
170 موظفا
بلغ إجمالي موظفي وكالة الفضاء السعودية في العام الماضي 170 موظفا، وتصدرت الفئة العمرية من 31-35 سنة وظائف الفئات العمرية في العام الماضي، بإجمالي 43 موظفا بـ25%، وحلت الفئة العمرية من 36-40 سنة ثانيا، بإجمالي 42 موظفا بـ24.70%، ومن 41-45 سنة ثالثا، بإجمالي 31 موظفا بـ18%، وحلت الفئة العمرية من 25-30 سنة رابعا، بإجمالي 24 موظفا بـ14%، وتساوت الفئتان العمريتان من 46-50، وأكبر من 50 سنة خامسا، بإجمالي 15 موظفا لكل فئة بـ9%.
إحصاءات وأرقام
337 موظفا في وكالة الفضاء السعودية في عامين
170 موظفا في عام 2024
167 موظفا في عام 2025
%93 من الموظفين سعوديون في العام الحالي
%7 من الموظفين غير سعوديين
%72 وظائف الذكور
%28 وظائف الإناث
أكثر الفئات العمرية وظائف
35-31 سنة: 25%
40-36 سنة: 24%
41-35 سنة: 21%
30-25 سنة: 13%
50-46 سنة: 10%
أكبر من 50 سنة: 8%
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