افادت صحيفة "هآرتس"٬ عن ضابط إسرائيلي رفيع٬ بأن "الجنود يستخدمون المدنيين في غزة دروعا بشرية ما لا يقل عن 6 مرات يوميا"٬ مشيرا الى ان "القادة الميدانيين كانوا يعلمون باستخدام المدنيين بغزة دروعا بشرية لأكثر من عام ولم يتحركوا". واضاف٬ انهم "كانوا يعتبرون استخدام المدنيين بغزة دروعا بشرية ضرورة عملياتية".

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن ضابط إسرائيلي رفيع: الجنود يستخدمون المدنيين في غزة دروعا بشرية ما لا يقل عن 6 مرات يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.